Стать родителями можно в любом возрасте!

Процедуре ЭКО уже более сорока лет. Это одна из основных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), благодаря которой решили проблему бесплодия и стали счастливыми родителями уже десятки тысяч семейных пар по всему миру. Но ЭКО — это не только возможность забеременеть здесь и сейчас, но и благодаря арсеналу ВРТ возможность стать родителями практически в любом возрасте. «Сдвинуть» биологические часы поможет криоконсервация ооцитов и спермы.

Криоконсервация ооцитов (яйцеклеток) и спермы проводится методом витрификации, т.н. быстрым замораживанием.

«Криоконсервация, или, по-другому, банкинг яйцеклеток (или спермы) — это бережный, современный метод сохранения собственных половых клеток пациента хорошего качества. Витрификация помогает избежать образования кристаллов льда, сохраняя жизнеспособность биоматериала после разморозки. Ооциты и сперма могут храниться в криохранилище годами и быть востребованы пациентом тогда, когда он будет готов планировать беременность», — рассказала Ольга Александровна Адамчук, врач-репродуктолог МЦ «Геном-Калининград».

Программа отложенного родительства может пригодиться:

— в случае, если женщины и мужчины хотят стать родителями в более позднем возрасте, сохранив фертильность;

— при диагностированном онкологическом заболевании и назначении химио- или лучевой терапии.

— если предстоит хирургическое вмешательство, затрагивающее репродуктивные органы (яичники, яички).

В клинике «Геном» есть специальное криохранилище, благодаря которому можно не опасаться за сохранность замороженных ооцитов и спермы.

Отметим, что биоматериал может храниться годами — это никак не отразится на его качестве и жизнеспособности, но все же чем раньше он будет сдан, тем выше шанс наступления успешной беременности после.

С годами репродуктивный потенциал, особенно у женщин, снижается. К сожалению, яйцеклетки «не умеют» обновляться. После 30 лет уровень антимюллерова гормона (АМГ) — основного индикатора женской фертильности — неизбежно падает. Чтобы не тревожиться о «тикающих часах» были разработаны программы сохранения биоматериала.





