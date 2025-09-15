Стать родителями можно в любом возрасте!

Процедуре ЭКО уже более сорока лет. Это одна из основных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), благодаря которой решили проблему бесплодия и стали счастливыми родителями уже десятки тысяч семейных пар по всему миру. Но ЭКО — это не только возможность забеременеть здесь и сейчас, но и благодаря арсеналу ВРТ возможность стать родителями практически в любом возрасте. «Сдвинуть» биологические часы поможет криоконсервация ооцитов и спермы.

Криоконсервация ооцитов (яйцеклеток) и спермы проводится методом витрификации, т.н. быстрым замораживанием.

«Криоконсервация, или, по-другому, банкинг яйцеклеток (или спермы) — это бережный, современный метод сохранения собственных половых клеток пациента хорошего качества. Витрификация помогает избежать образования кристаллов льда, сохраняя жизнеспособность биоматериала после разморозки. Ооциты и сперма могут храниться в криохранилище годами и быть востребованы пациентом тогда, когда он будет готов планировать беременность», — рассказала Ольга Александровна Адамчук, врач-репродуктолог МЦ «Геном-Калининград».

Программа отложенного родительства может пригодиться:

— в случае, если женщины и мужчины хотят стать родителями в более позднем возрасте, сохранив фертильность;
— при диагностированном онкологическом заболевании и назначении химио- или лучевой терапии.
— если предстоит хирургическое вмешательство, затрагивающее репродуктивные органы (яичники, яички).

В клинике «Геном» есть специальное криохранилище, благодаря которому можно не опасаться за сохранность замороженных ооцитов и спермы.

Отметим, что биоматериал может храниться годами — это никак не отразится на его качестве и жизнеспособности, но все же чем раньше он будет сдан, тем выше шанс наступления успешной беременности после.

С годами репродуктивный потенциал, особенно у женщин, снижается. К сожалению, яйцеклетки «не умеют» обновляться. После 30 лет уровень антимюллерова гормона (АМГ) — основного индикатора женской фертильности — неизбежно падает. Чтобы не тревожиться о «тикающих часах» были разработаны программы сохранения биоматериала.


Позаботьтесь о своем будущем сейчас — воспользуйтесь программой отложенного родительства! Записаться на обследование можно по телефону: 8 (800) 333-94-92 либо на сайте клиники «Геном»: Клиника репродуктивного здоровья: ЭКО, хирургия, гинекология, андрология.

Клиника находится по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 3а.

Клиника репродуктивной медицины «Геном» входит в международную сеть клиник ВРТ группы медицинских компаний «Медма».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

Геном клиника репродуктивных технологий

г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
+7 (4012) 30 30 10
kaliningrad.genom-eko.ru
Реклама. ООО «Центр-Доктор», ИНН 3917016180
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter