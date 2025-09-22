Полипы: можно ли избавиться за 1 час?

Полипы эндометрия — гинекологическое заболевание, с которым сталкиваются многие женщины. Его опасность в том, что полипы могут препятствовать наступлению беременности, а в некоторых случаях стать причиной онкозаболевания. Поэтому важно вовремя их удалить и получить адекватное лечение после операции.

Попробуем разобраться, что такое эндометрий и как же полипы мешают наступлению долгожданной беременности.





Стенка матки состоит из трех слоев: внутренним является эндометрий, и именно к нему прикрепляется эмбрион, когда попадает в полость матки. Полипы же, появляясь в эндометрии, мешают успешной имплантации эмбриона и, следовательно, наступлению беременности.

Но не стоит унывать, ведь ситуация не безнадежна! В клинике «Геном» есть высокотехнологичное оборудование и команда врачей-профессионалов, которые помогут быстро избавить вас от полипов, причем с минимальным дискомфортом.

Все дело в использовании высокотехнологичного метода — гистерорезектоскопии. Эта современная гинекологическая операция позволяет проводить хирургическое лечение заболеваний эндометрия без повреждения стенки матки. Электрохирургические инструменты, применяющиеся в ходе операции, малотравматичны и позволяют тканям быстро восстанавливаться. Весь процесс операции транслируется на экран. Хирург изучает размер и количество полипов. После тщательного визуального исследования они иссекаются при помощи специальной электропетли. Операция длится не более часа, а реабилитация занимает от семи до десяти дней. Пациентка может выйти на работу уже на следующий день. В течение первых 7-10 дней необходимо исключить занятия спортом, посещение бань и саун, бассейнов. Также на период восстановления рекомендуется ограничить поднятие тяжестей больше 5 кг. Планировать беременность можно уже через четыре-шесть месяцев. За это время поврежденные ткани успевают полностью восстановиться.

Юлия Винникова, гинеколог-хирург клиники «Геном»: «Полипы эндометрия часто рецидивируют при удалении их «вслепую», при так называемом «слепом» раздельном диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала. В нашей клинике мы выполняем гистерорезектоскопию — удаление полипов под видеоконтролем. С помощью электрокоагуляции отсекается ножка полипа и ее основание. Это позволяет свести к минимуму возможность повторного роста образования, то есть рецидива заболевания».

Полипы эндометрия — это заболевание, которое успешно лечится, а благодаря технически правильно выполненной операции и адекватно

подобранной реабилитационной терапии обеспечивается возможность избежать рецидивов. Это значит, что шансы наступления беременности значительно увеличиваются.

Записаться на обследование можно по телефону: 8 (800) 333-94-92 либо на сайте клиники «Геном»: Клиника репродуктивного здоровья: ЭКО, хирургия, гинекология, андрология.

Клиника находится по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 3а.

Клиника репродуктивной медицины «Геном» входит в международную сеть клиник ВРТ группы медицинских компаний «Медма».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста