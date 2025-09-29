Рассказываем, являются ли спайки препятствием для беременности

Множество людей мечтает стать счастливыми родителями. К сожалению, наступлению долгожданной беременности могут препятствовать спайки, образующиеся в результате перенесенных воспалительных заболеваний матки и ее придатков, а также эндометриоза. Из-за спаек нарушается проходимость маточных труб, они деформируют полость матки, и оплодотворенная яйцеклетка не может достигнуть ее и «поселиться» в эндометрии.

Спайки в маточных трубах и полости матки являются второй по частоте встречаемости причиной бесплодия. Спаечная болезнь может приводить к деформации внутренних половых органов, сильному болевому синдрому, «блокирует» возможность естественного наступления беременности.

Решение этой проблемы есть — это операции по рассечению спаек.





«В открытых источниках часто пишут о возможности терапии спаечного процесса с помощью медикаментов, консервативным путем. Эффективным и радикальным решением же может быть только операция с последующей активной реабилитацией. Препараты могут послужить лишь средством профилактики патологии, но ни в коем случае не избавлять от нее. В нашей клинике мы проводим операции как лапароскопическим доступом, так и с помощью гистерорезектоскопии под видеоконтролем. Это позволяет успешно лечить как синдром Ашермана (спайки в полости матки), так и спаечный процесс в полости малого таза любой сложности», — поделился Валерий Шелест, врач акушер-гинеколог, КМН, заслуженный врач России, хирург.

Лапароскопия представляет собой малоинвазивную операцию. Ее выполняют через маленький разрез длиной всего пару сантиметров. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и опытным специалистам в клинике «Геном» лапароскопия проводится с минимальным травматизмом, непродолжительным сроком восстановления после операции и высокой эффективностью в борьбе со спаечным процессом.

«Восстановление после операции и возвращение к обычному жизненному режиму занимают всего 7-10 дней, а в стационаре пациентки зачастую проводят всего пару дней. Планировать беременность можно, в зависимости от объема вмешательства и качества проведенной реабилитации, уже через два-шесть месяцев», — отметил Валерий Николаевич.

Гистерорезектоскопия — эффективный метод лечения синдрома Ашермана. Женщинам, желающим стать мамами, нужно понимать, что спайки — не приговор. Благодаря индивидуальному подходу, бережному хирургическому вмешательству и правильно подобранной терапии в послеоперационном периоде врачи клиники «Геном» обязательно помогут вам избавиться от проблемы и ощутить счастье материнства!

Если вы столкнулись с последствиями перенесенных воспалительных заболеваний органов малого таза или испытываете дискомфорт, болевые ощущения в малом тазу, рекомендовано посетить врача-гинеколога. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (800) 333-94-92 либо на сайте клиники «Геном»: Клиника репродуктивного здоровья: ЭКО, хирургия, гинекология, андрология.

Клиника находится по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 3а.

Клиника репродуктивной медицины «Геном» входит в международную сеть клиник ВРТ группы медицинских компаний «Медма».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста