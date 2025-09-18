«Билайн» дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

А если много трафика не требуется, гигабайты можно обменять на бонусные рубли и оплачивать ими связь

«Билайн» запустил акцию «Честный терабайт»* для новых клиентов платформы «план б.». Предложение особенно актуально для продвинутых пользователей, активно использующих мобильный интернет.

При подключении «плана б.» в рамках акции новый клиент получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Бонусный терабайт выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. Это возможность получить уникальный тариф с топовыми нейросетями и компенсацией Telegram Premium и при этом обеспечить себе огромное количество трафика.

 

А если много интернета не требуется, его в любой момент можно обменять в миниаппе в «Телеграме» на «золото»**. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»). Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Так, весь терабайт способен покрыть практически годовой расход на связь (в зависимости от того, как вы будете использовать свой пакет).

Всего в настоящий момент в «плане б.» доступно восемь нейронок, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой без использования VPN.

С «планом б.» клиенты также получают: регулярную компенсацию стоимости подписки Telegram Premium в течение 6 месяцев на бонусный баланс, несгораемые остатки минут и гигабайт при своевременной оплате тарифа, безлимитный интернет на мессенджеры, музыку, видео, соцсети и безлимит на 3 часа на другие сервисы, когда он нужен, и ещё много других возможностей, которыми легко управлять через удобный миниапп в «Телеграм». 

*Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 17.11.2025г. на территории субъектов России, где есть покрытие сети «Билайн», за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края.

** Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск (Красноярский край). Акция действует до 15 января 2026 года.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Справка

