«Вкусно — и точка» набирает работников в связи с открытием новой локации

Предприятия «Вкусно — и точка» открывает новую локацию и проводит набор сотрудников.

В нашей дружной команде вы будете:
  • Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе;
  • Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества;
  • Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!

Мы гарантируем:

  • Официальное трудоустройство с первого дня и обучение;
  • Стабильную заработную плату, гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц;
  • Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас;
  • Бесплатное питание и униформу;
  • Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные;
  • Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта, запуск новой программы «менеджер-стажер»;
  • Корпоративное волонтёрство.


Требования к кандидатам:
  • Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ;
  • Возраст от 16 лет;
  • Опыт не требуется.

Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru)


Реклама. ООО «Система ПБО», ИНН 7710044140. Erid: 2VSb5ymWxm7
