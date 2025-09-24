Музей Мирового океана покажет выставку «Самая морская страна глазами художников»

Россию по праву можно назвать морской державой: её омывает тринадцать морей, относящихся к трём океанам – Тихому, Атлантическому и Северному Ледовитому. До изобретения фотографии именно мастера живописи были главными летописцами географических открытий и этнографических исследований. Они и сегодня продолжают играть важнейшую роль в деятельности Русского географического общества, оставаясь его «глазами». К 180-летию одного из старейших и наиболее авторитетных общественных объединений России в Морском выставочном центре Светлогорска Музей Мирового океана открывает выставку «Самая морская страна глазами художников».





Коротков В.Г. «Балтийское море». 2024. Из коллекции Музея Мирового океана

Русское географическое общество объединяет не только учёных, путешественников, но и всех, кто интересуется природой и культурным наследием страны, в том числе и художников. Многие из них были почётными членами общества, черпали вдохновение в его материалах и сами способствовали популяризации географии. Членами РГО были Иван Айвазовский, Василий Верещагин, Николай Рерих и многие другие именитые мастера.

Каждый художник видит море по-своему. Одни стремятся передать его с почти фотографической точностью, изучая ритм волн и игру бликов солнечных лучей на воде. Других интересует не столько сама стихия, сколько изменчивость света, атмосферы и цвета на её поверхности. Для третьих море становится воплощением бурных страстей, мощи природы или, напротив, тонко настроенным фоном, оттеняющим главный образ.





Видяйкин В.В. «Донское», этюд. 2023. Из коллекции Музея Мирового океана

Новая выставка – это возможность увидеть, как по-разному на своих полотнах отражают моря и берега России художники. Опираясь на личные впечатления, вместе они создают многогранный портрет нашей страны.

Посетители увидят мистическую суровость Севера, туманные скалы тихоокеанского побережья, знойные пейзажи южных морей и песчаные дюны Балтики, поросшие облепихой. Владимир Видяйкин, Виталий Коротков, Геннадий Сотсков, Игорь Шипилин и другие мастера, работы которых представлены на выставке, приглашают нас в путешествие по самой большой и самой морской стране — прекрасной и необъятной России.





Сотсков Г.А. «Камни Командорских островов». 1985. Из коллекции Музея Мирового океана

Выставка «Самая морская страна глазами художников» доступна для посетителей с 27 сентября. Морской выставочный центр (г. Светлогорск, ул. Ленина, 11). 0+