Новый бренд в портфеле «ОТТО КАР»: объявляем старт продаж HONGQI в Калининграде

Группа компаний «ОТТО КАР» официально объявляет о старте продаж автомобилей HONGQI — легендарного китайского бренда премиум-класса. Теперь стиль, технологии и уровень люкса от HONGQI стали ближе: первые модели уже доступны в Калининграде!

В наличии — эффектный кроссовер HONGQI HS3 от 2 690 000₽, и это ещё не всё.

Сегодня в автоцентре «ОТТО КАР» представлены:

HONGQI HS3 — современный кроссовер для города и поездок за его пределы;

HONGQI HS5 NEW — обновлённый кроссовер с ещё более выразительным дизайном и расширенным набором опций;

HONGQI H6 — спортивный и элегантный седан бизнес-класса;

HONGQI H5 — динамичный седан с премиальной начинкой.

Уже скоро — расширение модельного ряда, ожидаем новые модели:



Н9 — седан представительского класса, который создан для лидеров;

HQ9 — просторный и элегантный минивэн класса люкс.

В «ОТТО КАР» действуют специальные условия кредита на все кроссоверы HONGQI - от 0,01%* и возможностью рассрочки!

Чтобы скорее познакомиться с брендом, рекомендуем заранее записаться на консультацию или тест-драйв по тел. 577-997.

Автомобили HONGQI для вашего бизнеса доступны по специальным программам на выгодных условиях:

Сниженная стоимость на автомобили;

Программа субсидированного лизинга с покрытием первого платежа от бренда HONGQI;

Программа для сотрудников компаний – партнёров;

Персональный менеджер и полный спектр моделей.

Для нас корпоративный клиент — это не просто покупатель, а партнёр. Мы помогаем решать бизнес-задачи наших клиентов, создавая индивидуальные условия и предлагая лучшие автомобили.







“Мы гордимся тем, что стали первыми, кто представляет бренд HONGQI в Калининградской области. Это новый шаг для региона — возможность познакомиться с премиальным автоклассом из Китая, который уже завоевал признание в Европе и Азии”, — отмечает команда «ОТТО КАР».

Тест-драйв новых автомобилей – почувствуйте премиум лично;

Официальная гарантия и сервисное обслуживание;

Индивидуальные предложения по кредиту и трейд-ин и лизингу;

Специальные программы для бизнеса.

Официальный дилер HONGQI «ОТТО КАР»

г. Калининград, Московский пр-т, 205

Т. +7 (4012) 577-997

hongqi.otto-car.ru

Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой.

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону 577-997

*Полная стоимость кредита от 0,010% до 24,983% годовых.

Процентная ставка 0,01% годовых * по автокредиту на HONGQI HS3, HONGQI H5, HONGQI HS5

*Процентная ставка по акционной программе кредитования для владельцев «Карта Халва» действует при выполнении условий акции «Автокредит с Халвой»: совершение в каждом отчетном периоде по карте в течение срока кредита от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб., при несоблюдении — ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции с 05.06.2022 года по 31.12.2025 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны в Паспорте акции, размещенном по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/«Акции»). Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963.

Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты»/«Автокредиты»/Кредитная программа «Hongqi Direct NEW с Халвой» на сайте банка sovcombank.ru

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Лизинговые компании, участвующие в программе: АО «ВТБ лизинг»; ООО «Каркаде»; ПАО «ЛК Европлан»; ООО «Газпромбанк автолизинг»; ООО «Ресо-Лизинг»; ООО «Альфамобиль»; ООО «Т-Лизинг»; ООО «Мэйджор лизинг».