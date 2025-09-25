Новый бренд в портфеле «ОТТО КАР»: объявляем старт продаж HONGQI в Калининграде

Группа компаний «ОТТО КАР» официально объявляет о старте продаж автомобилей HONGQI — легендарного китайского бренда премиум-класса. Теперь стиль, технологии и уровень люкса от HONGQI стали ближе: первые модели уже доступны в Калининграде!

В наличии — эффектный кроссовер HONGQI HS3 от 2 690 000₽, и это ещё не всё.

Сегодня в автоцентре «ОТТО КАР» представлены:

HONGQI HS3 — современный кроссовер для города и поездок за его пределы;
HONGQI HS5 NEW — обновлённый кроссовер с ещё более выразительным дизайном и расширенным набором опций;
HONGQI H6 — спортивный и элегантный седан бизнес-класса;
HONGQI H5 — динамичный седан с премиальной начинкой.

Уже скоро — расширение модельного ряда, ожидаем новые модели:

Новый HS7 — большой и строгий кроссовер премиум-сегмента;
Н9 — седан представительского класса, который создан для лидеров;
HQ9 — просторный и элегантный минивэн класса люкс.
 

В «ОТТО КАР» действуют специальные условия кредита на все кроссоверы HONGQI - от 0,01%* и возможностью рассрочки!

Чтобы скорее познакомиться с брендом, рекомендуем заранее записаться на консультацию или тест-драйв по тел. 577-997.

Автомобили HONGQI для вашего бизнеса доступны по специальным программам на выгодных условиях:

  • Сниженная стоимость на автомобили;
  • Программа субсидированного лизинга с покрытием первого платежа от бренда HONGQI;
  • Программа для сотрудников компаний – партнёров;
  • Персональный менеджер и полный спектр моделей.
Для нас корпоративный клиент — это не просто покупатель, а партнёр. Мы помогаем решать бизнес-задачи наших клиентов, создавая индивидуальные условия и предлагая лучшие автомобили.



“Мы гордимся тем, что стали первыми, кто представляет бренд HONGQI в Калининградской области. Это новый шаг для региона — возможность познакомиться с премиальным автоклассом из Китая, который уже завоевал признание в Европе и Азии”, — отмечает команда «ОТТО КАР».

Ждём вас на знакомство с HONGQI
  • Тест-драйв новых автомобилей – почувствуйте премиум лично;
  • Официальная гарантия и сервисное обслуживание;
  • Индивидуальные предложения по кредиту и трейд-ин и лизингу;
  • Специальные программы для бизнеса.

Официальный дилер HONGQI «ОТТО КАР»

г. Калининград, Московский пр-т, 205

Т. +7 (4012) 577-997

hongqi.otto-car.ru

Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой.
Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону 577-997
*Полная стоимость кредита от 0,010% до 24,983% годовых.
Процентная ставка 0,01% годовых * по автокредиту на HONGQI HS3, HONGQI H5, HONGQI HS5
*Процентная ставка по акционной программе кредитования для владельцев «Карта Халва» действует при выполнении условий акции «Автокредит с Халвой»: совершение в каждом отчетном периоде по карте в течение срока кредита от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб., при несоблюдении — ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции с 05.06.2022 года по 31.12.2025 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны в Паспорте акции, размещенном по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/«Акции»). Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963.
Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты»/«Автокредиты»/Кредитная программа «Hongqi Direct NEW с Халвой» на сайте банка sovcombank.ru
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Лизинговые компании, участвующие в программе: АО «ВТБ лизинг»; ООО «Каркаде»; ПАО «ЛК Европлан»; ООО «Газпромбанк автолизинг»; ООО «Ресо-Лизинг»; ООО «Альфамобиль»; ООО «Т-Лизинг»; ООО «Мэйджор лизинг».

Реклама. ООО «ОТТО КАР», ИНН 3906213780
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter