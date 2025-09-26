Объявлен набор на работу в «Калининградтеплосеть»

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» приглашает на работу:

Работникам предприятия гарантируется:

— Оператора котельной (з/п до 57 000 руб.)— Слесаря КИПиА (з/п до 74 500 руб.)— Слесаря по ремонту котельного оборудования (з/п до 90 000 руб.)— Слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования ТС (з/п до 80 000 руб.)— Слесаря по ремонту автомобилей (з/п до 72 600 руб.)— Инженера по наладке теплотехнического оборудования (з/п до 71 000 руб.)— Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (з/п до 68 900 руб.)— Электрогазосварщика (з/п до 104 000 руб.)— Машиниста насосных установок (з/п до 60 000 руб.)— Токаря (з/п 68 700 руб.)— Огнеупорщика (з/п 103 000 руб.)— Заместителя начальника газовой службы — (з/п до 93 566 руб.)— Каменщика — (з/п до 76 000 руб.)— Изолировщика на термоизоляции — (з/п до 77 000 руб.)— Инженера 2 категории (газовых котельных) — (з/п до 69 800 руб.)— Мастера-электрика (до 95 000 руб.)— Маляра (з/п 74 000 руб.)— Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (з/п до 83 000 руб.)— Инженера отдела капитального ремонта — (з/п до 80 760 руб.)— Мастера участка района тепловых сетей — (з/п до 83 450 руб.)— Машиниста крана автомобильного — (з/п до 81 000 руб.)— Мастера газовой службы — (з/п до 72 600 руб.)— Жестянщика — (з/п до 87 600 руб.)— Бетонщика — (з/п до 74 000 руб.)— Штукатура — (з/п до 74 000 руб.)— Инспектора тепловой инспекции — (з/п до 65 000 руб.)— Котлочиста — (з/п до 57 500 руб.)— Аппаратчика ХВО — (з/п до 42 000 руб.)— Официальное оформление в соответствии с законодательством— Выплата заработной платы 2 раза в месяц— Премиальные выплаты и выплаты за вредные условия труда— Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительного отпуска за особые условия труда— Оплата больничного листа в зависимости от страхового стажа работы— Возможность заключения договоров на целевое обучение— Повышение квалификации за счет предприятия— Ежегодная бесплатная диспансеризация— Доставка к месту работы служебным транспортом— Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одежда ,обувь и т.д.)

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 667-150, 667-151, 667-152, или прислать резюме по электронной почте natalya.deulina@kts39.ru.