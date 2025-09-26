Объявлен набор на работу в «Калининградтеплосеть»

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» приглашает на работу:— Оператора котельной (з/п до 57 000 руб.)
— Слесаря КИПиА (з/п до 74 500 руб.)
— Слесаря по ремонту котельного оборудования (з/п до 90 000 руб.)
— Слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования ТС (з/п до 80 000 руб.)
— Слесаря по ремонту автомобилей (з/п до 72 600 руб.)
— Инженера по наладке теплотехнического оборудования (з/п до 71 000 руб.)
— Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (з/п до 68 900 руб.)
— Электрогазосварщика (з/п до 104 000 руб.)
— Машиниста насосных установок (з/п до 60 000 руб.)
— Токаря (з/п 68 700 руб.)
— Огнеупорщика (з/п 103 000 руб.)
— Заместителя начальника газовой службы — (з/п до 93 566 руб.)
— Каменщика — (з/п до 76 000 руб.)
— Изолировщика на термоизоляции — (з/п до 77 000 руб.)
— Инженера 2 категории (газовых котельных) — (з/п до 69 800 руб.)
— Мастера-электрика (до 95 000 руб.)
— Маляра (з/п 74 000 руб.)
— Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (з/п до 83 000 руб.)
— Инженера отдела капитального ремонта — (з/п до 80 760 руб.)
— Мастера участка района тепловых сетей — (з/п до 83 450 руб.)
— Машиниста крана автомобильного — (з/п до 81 000 руб.)
— Мастера газовой службы — (з/п до 72 600 руб.)
— Жестянщика — (з/п до 87 600 руб.)
— Бетонщика — (з/п до 74 000 руб.)
— Штукатура — (з/п до 74 000 руб.)
— Инспектора тепловой инспекции — (з/п до 65 000 руб.)
— Котлочиста — (з/п до 57 500 руб.)
— Аппаратчика ХВО — (з/п до 42 000 руб.)
Работникам предприятия гарантируется:— Официальное оформление в соответствии с законодательством
— Выплата заработной платы 2 раза в месяц
— Премиальные выплаты и выплаты за вредные условия труда
— Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительного отпуска за особые условия труда
— Оплата больничного листа в зависимости от страхового стажа работы
— Возможность заключения договоров на целевое обучение
— Повышение квалификации за счет предприятия
— Ежегодная бесплатная диспансеризация
— Доставка к месту работы служебным транспортом
— Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одежда ,обувь и т.д.)
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 667-150, 667-151, 667-152, или прислать резюме по электронной почте natalya.deulina@kts39.ru.