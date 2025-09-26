«Пятёрочка» открыла первый распределительный центр в Калининграде

Новый распределительный центр обеспечит продукцией до 300 магазинов в регионе.

В минувший четверг, 25 сентября, в Гурьевском округе торжественно открылся передовой логистический комплекс площадью более 26 тысяч кв. м, который будет обеспечивать продуктами до 300 магазинов «Пятёрочка» и «Виктория» на территории области.

Это событие для региона знаковое. Поэтому на открытие распределительного центра прибыли губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Дарья Осиновская и заместитель директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти компании Х5 Василий Пушкин.





«Мы открываем крупнейший логистический центр в нашем регионе, более 26 000 квадратных метров, — сказал губернатор. — Я вспоминаю наш разговор с руководством Х5 почти 1,5 года назад о том, что для нас строительство такого центра — это не просто возможность сети „Пятёрочка“ создавать здесь запасы продукции, но и вопрос продовольственной безопасности региона. Потому что объемы нового центра позволят накапливать здесь различные товары, в том числе как резерв для распределения по другим магазинам».

Губернатор поблагодарил руководство X5 за оперативную работу в обустройстве центра, а всех жителей поздравил с его открытием.

По словам исполнительного директора территории «Северо-Запад» Дарьи Осиновской, решение о строительстве логистического центра созрело три года назад:

«Мы зашли сюда в 2020 году и обратили внимание, что у „Пятёрочки“ недостаточно помещений для складского хранения. 2022 год внес дополнительные коррективы. Например, возникли сложности с машинами, которые ездили в регион сухопутным путём. Мы поняли, что невозможно обеспечить пищевую безопасность там, где включается внешний фактор. Поэтому было принято решение о том, что нужно рассмотреть возможность хранения продуктов в Калининграде».

Объемы складского помещения, безусловно, поражают. Пропускная способность центра составляет 1,6 тыс. паллетомест в сутки или 800 т товаров. Комплекс оснащен технологичным оборудованием и разными автоматизированными решениями, в том числе экспресс-диагностикой для контроля качества товара, голосовым управлением для процессов комплектации и т.д.





Сегодня распределительный центр работает уже с более чем 250 поставщиками, среди которых 51 — из Калининградской области. Отсюда товары поступают в 160 магазинов «Пятёрочка» и 24 супермаркета «Виктория». При этом мощности комплекса позволяют увеличить количество магазинов до 300. Губернатор отметил, что с руководством компании уже достигнута договоренность о том, что при выборе новых площадок приоритет будут получать отдаленные муниципалитеты, где доступность товаров ниже.





Новые мощности складских помещений позволят Х5 по-новому работать и с локальными поставщиками. «Наша компания настроена развивать отношения с местными производителями, чтобы их продукция попадала на полку, — рассказал заместитель директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Василий Пушкин, — У нас есть целый ряд инструментов, которыми могут МСП воспользоваться. Более того, они могут расти вместе с нами. Ведь если у нас будет увеличиваться количество магазинов, то вырастет и спрос. А значит, и производители смогут выпускать больше продукции. Нам теперь есть где ее хранить».

Также на территории центра открылась и современная фабрика-кухня по производству готовой еды. Ее площадь — почти 2 тыс. кв. м, и вскоре здесь будет создано более 200 рабочих мест.