Колоссальный опыт: реабилитация грыж в позвоночнике без операции возможна

Проблема заболеваний позвоночника на сегодняшний день актуальна как никогда. При диагностике пациентов с болями в спине, конечностях и голове практически у 80% из них обнаруживаются клинические и объективные признаки поражения межпозвоночных дисков, такие как грыжи и протрузии.

Более того, дискогенный остеохондроз даёт осложнения очень часто на внутренние органы и сердечно-сосудистую систему, так как управление этими структурами в организме идёт через спинной мозг, заключённый в канале позвоночника. Так, например, 60% больных, обращающихся к нам с гипертонией, в результате лечения шейно-грудного отдела, избавляются от данной проблемы.

Главное — вовремя поставить правильный диагноз и начать скорейшую реабилитацию. Очень важно, что назначается лечение не симптомов, а причины грыж и протрузий, за счёт чего достигается их уменьшение, а иногда и полное устранение. Выполняется комплексная рефлексотерапия, которая включает акупунктуру, акупрессуру, аурикулотерапию, ваккум-градиентную терапию, фармакопунктуру, цзю-терапию, при необходимости назначается медикаментозная терапия.

Конечно, есть случаи дискогенных патологий, нуждающихся в оперативном лечении, но чаще всего они обусловлены запущенностью болезни и поздним обращением. Данная патология очень часто приводит к инвалидизации пациентов. Если же не затягивать с обращением к рефлексотерапевту, возможно в большинстве случаев восстановление без операции.

Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стажем работы 25 лет, который проходил обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Доктор с огромным опытом поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне. 

В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после Ковид 19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.

Мы работаем более 21 года, помогли тысячам больных со всей России и пациентам из ближнего и дальнего зарубежья. Деятельность лицензирована! 

