Проектировщики формируют будущее региона: 4-й сезон премии «Янтарный циркуль»

В Калининградской области продолжается прием заявок на профессиональную премию «Янтарный циркуль 2025», уделяющую особое внимание развитию транспортной, туристической и коммерческой инфраструктуры региона. Проекты именно в этих сферах демонстрируют наибольший потенциал для экономического роста области и повышения качества жизни жителей.

Транспортная инфраструктура: магистрали будущего

Калининградская область переживает масштабную модернизацию транспортной системы. В 2024 году победителем в номинации транспортной инфраструктуры стал проект капитального ремонта автодороги Советск — Гусев, автором которого выступила Светлана Марченко. Этот пример показывает, насколько важны качественные проектные решения для развития региональных коммуникаций.Проектировщики, работающие над подобными объектами — от городских развязок до федеральных магистралей — получают уникальную возможность продемонстрировать свои инновационные решения в рамках премии «Янтарный циркуль».

Туристическая инфраструктура: открывая новые горизонты

Калининградская область активно позиционирует себя как туристический регион, и роль качественного проектирования здесь неоценима. В прошлом году лауреатом в сфере туристической инфраструктуры стал капитальный ремонт системы электроснабжения гостиницы «Золотая бухта» в Зеленоградске.

Развитие туристического кластера требует современных решений в области освещения и энергоснабжения курортных объектов, гостиничных комплексов, музейных пространств и развлекательных зон. Особую актуальность приобретают проекты, связанные с созданием культурно-образовательного кластера на Октябрьском острове, включающего филиал Третьяковской галереи и Большого театра.

Коммерческая недвижимость: двигатель экономики

Сфера коммерческой недвижимости демонстрирует устойчивый рост в регионе. Победителем 2024 года в этой номинации стал комплекс апартаментов в Балтийске, спроектированный Еленой Скосыревой. Проект показал, как современные технические решения способны создать комфортную среду для бизнеса и проживания.Проектирование коммерческой недвижимости требует особого подхода — от торговых центров и офисных зданий до складских комплексов и производственных площадок. Каждый объект должен учитывать специфические требования к энергоэффективности, безопасности и функциональности.

Премия «Янтарный циркуль» становится катализатором инноваций в проектировании. Организатор конкурса, компания «ПРО_электро», подчеркивает важность использования отечественного оборудования и нестандартных технических решений.

К участию приглашаются проекты, подготовленные и реализованные в период с 1 октября 2024 года по 1 сентября 2025 года.



Подача заявок продлится до 24 октября 2025 года. Подробная информация о номинациях и условиях участия доступна на официальном сайте премии: www.amberproject.proelectro.pro.