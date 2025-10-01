Разноцветье выгоды в «Светофоре»: отправляемся за покупками по отличным ценам

Как-то незаметно пролетел первый месяц осени, оставивший за собой, помимо приятных воспоминаний о «бабьем лете», заметно «похудевшие» после активной подготовки к началу учебного года и сезонного обновления гардероба кошельки. И для многих как нельзя более актуален сегодня вопрос: где приобрести качественные товары, но желательно без ущерба для бюджета? Ответ прост: самое время отправляться в «Светофор»!

Здесь экономия становится вашим надежным союзником: покупки в «Светофоре» — это возможность сберечь семейные средства. При этом вам не придется жертвовать ни выбором, ни качеством.

Вот лишь небольшой перечень продуктов и кондитерских изделий по приятным ценам:

Котлеты куриные «Вкусные» в панировке зам. фас. 1 кг — 429,01 р.

Творог 5% 500 г, газ. Пакет, БЗМЖ — 223,40 р.

Крабовое мясо VICI 100 г — 225,30 р.

Макаронные изделия «Знатные» Спагетти 450 г — 41,80 р.

Макаронные изделия «Твердый знак» Группа А, в/с, 3кг — 223,84 р.

Килька «Балтийская» н/р обжар в т/с, б № 3, 240 г ключ — 99,67 р.

Кукуруза сах. в зернах «Кубаночка» ВС 470г СТ./б. — 146,59 р.

Майонез Master Gurme провансаль 67% 800мл/752 г −149,20 р.

Хлопья овсяные экстратонкие «Ясно солнышко», 325 г — 46,07 р.

Лапша б/п со вкусом курицы/говядины 136 г — 66,94 р.

Лапша быстрого приготовления «Джин Ри Биг» 136 г — 70,82 р.

Жевательный зефир «Воздушные зефирки» 500 г — 161,31 р.

Конфеты курага/чернослив в шоколаде 200 г — 178,50 р.

Конфета «Лукоморье» вафельная 500 г — 186,85 р.

Кексы для детского питания с банановым джемом 420 г — 130,67 р.

Лимоны/апельсины протертые с сахаром 520 г ст./б. — 160,27 р.

Курага 1 кг «Натурово» — 297,50 р.

Также в «Светофоре» в эти дни можно купить товары для дома и дачи, включая бытовую химию, посуду и даже предметы гардероба.

Гель Sanfor Универсал лимонная свежесть 1л — 104,80 р.

Гель Sorti Color 3000 г — 369,30 р.

Бескаркасные щётки стеклоочистителя, размер 16,18,20,22,24,26″ (2 шт., универсальные) — 124,45 р.

Влажные полотенца универсальные 60шт) — 102,25 р.

Короб для хранения 38×24×24 — 230,75 р.

Кастрюля литая 4,5 л.24 см — 1739,93 р.

Ковш кованый с крышкой 2л — 823,88 р.

Галоши ЭВА с утеплителем Арт.СС 547, р-р 36–47 — 352,19 р.

Колготки Allure 40 ден, р-р 2,3, 4, 5, 18% эластан — 68,25 р.

Био Луковицы Тюльпан, Аллиум, Крокус, Мускарь, Пушкиния (5 шт.) — 147,90р.

Все это и многое другое можно приобрести в «Светофоре», сети низких цен, секрет которых прост: прямые поставки от производителей, минимальная наценка, а также отсутствие мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других магазинах традиционно обходятся дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%. Экономьте с умом, покупайте с выгодой!

Всю информацию о свежих поступлениях, выгодных предложениях и актуальных ценах на интересующие вас товары в ближайших торговых точках можно найти на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» .

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.