Альфа-Банк выпустил кредитную карту для бизнеса с премиальным сервисом

Business One Credit от Альфа-Банка — первая кредитная карта для предпринимателей с двумя тарифными планами: базовым и премиальным. Особенностью премиального тарифа является предоставление комплекса дополнительных сервисов, включая проходы в бизнес-залы аэропортов, трансфер, страховку и круглосуточный консьерж-сервис.

Клиент сам выбирает тариф перед подписанием договора. Для подключения премиального тарифа не требуется поддерживать крупный вклад или совершать значительный оборот по карте. Комиссия за снятие наличных по премиальному тарифу составляет 6% — это ниже, чем в среднем по рынку. Карта оформляется бессрочно.





Business One Credit также отличается простотой в использовании: клиентам легко ориентироваться в сроках погашения задолженности, а минимальный платеж в льготный период отсутствует — достаточно погасить всю сумму до окончания грейс-периода. Такая карта может быть удобна для предпринимателей, которые часто находятся в командировках или предпочитают рассчитываться наличными.

«Запуск кредитной карты с премиальным сервисом — это наш очередной шаг в поддержку малого бизнеса. Мы стремимся не просто предоставлять финансовые инструменты, но и создавать комфортные условия, доступные каждому предпринимателю: удобство, безопасность и индивидуальный подход», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

С подробными условиями открытия и использования карты можно ознакомиться по ссылке.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.