«Пятёрочка»: «Хотим быть еще ближе к калининградцам»

В первый день октября федеральная торговая сеть «Пятёрочка» подписала в Калининграде партнерское соглашение с футбольным клубом «Балтика». Торжественное мероприятие состоялось на стадионе «Ростех Арена», а подписантами выступили директор макрорегиона Калининград территории Северо-Запад торговой сети «Пятёрочка» Олег Жуников и генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов.

«Мы наконец стали официальными партнерам футбольного клуба „Балтика“, — взял слово Олег Викторович. — „Пятёрочка“ уже третий год работает в Калининградской области и мы хотим быть как можно ближе к ее жителям. Спорт для нас очень важен, поэтому мы рады продвигать здоровый образ жизни и предлагать нашим покупателям широкий ассортимент ЗОЖ-продуктов. Вместе с командой „Балтика“ мы надеемся сформировать в регионе культуру здорового питания и активного образа жизни».





По словам гендиректора ФК Равиля Измайлова, новое сотрудничество даст еще больше возможностей для развития клуба.

«Мы рады начать партнёрство с ведущей федеральной розничной сетью, — сказал он. — Вместе с „Пятёрочкой“ сделаем сезон ещё ярче для наших болельщиков».

Обе стороны подписали соглашение на сезон 2025–2026 г., но, по словам Олега Жуникова, это лишь начало. В рамках партнерства «Пятёрочка» с «Балтикой» будут взаимодействовать с широкой аудиторией покупателей и болельщиков.





«В течение сезона планируем проводить различные мероприятия для фанатов: активности на стадионе, а также возможность занять места на трибуне „Пятёрочка“. Для болельщиков мы будем раздавать собственную продукцию под маркой ЗОЖ и другие полезные подарки», — пообещал директор «Пятёрочки».

«Калининградцы ощутят нашу коллаборацию, например, в виде розыгрышей билетов на ближайшие матчи, — приоткрыл занавес сотрудничества Олег Жуников. — „Пятёрочка“ всегда позиционировала себя как „магазин у дома“. Теперь мы будем вместе с „Балтикой“ и на стадионе».

К слову, подписание соглашения об официальном партнерстве состоялось аккурат перед матчем «Балтики» с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России. Часть болельщиков уже наблюдали игру на трибунах с символикой нового партнёра клуба. Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»