Агрофабрика «Натурово» объявляет о сборе яблок у населения

Агрофабрика «Натурово» рада сообщить о начале сезона сбора яблок у садоводов и фермеров! Мы специализируемся на производстве натуральных соков прямого отжима, а также других полезных продуктов — пастилы, освежающего «ЛимоНата», хрустящих яблочных чипсов, конфитюров и соусов. Наш главный принцип — сохранить все полезные свойства плодов, чтобы вы могли наслаждаться натуральным вкусом и витаминами.

Почему именно мы?

Используя яблоки, собранные у вас, мы создаем продукты, сохраняющие максимальную пользу. Ваши яблоки станут частью здорового питания сотен людей.

Как принять участие в сборе?

Для участия соблюдайте несколько простых правил:

— Выбирайте правильную упаковку: яблоки принимаются только в овощных сетках. Мешки, ящики, пакеты и другие виды тары не допускаются.
— Сортируйте фрукты: зеленые яблоки — отдельно от красных.
— Обеспечьте качество: плоды должны быть свежими, без признаков гнили, повреждений, следов земли или листвы. Перезревшие и рыхлые яблоки с мучнистой мякотью не принимаются.


Условия сотрудничества:

— Цена приемки — 15 рублей за килограмм.
— Минимальная партия — 100 кг.
— Оплата осуществляется в течение недели после приемки, при наличии паспорта и заполненного закупочного акта.

Где сдать яблоки?

Приемные пункты работают в удобных для вас городах:

  • Калининград: ул. 4-я Большая Окружная, 35а (ежедневно с 10:00 до 17:00, по предварительной записи по тел. 8-909-790-60-60)
  • Гусев: ул. Толстого, 3 (понедельник – суббота с 8:00 до 15:00)
  • Советск: ул. Горького, 7а (понедельник – суббота с 8:00 до 15:00)

Агрофабрика «Натурово» — эксперт в области переработки овощей и фруктов с многолетним опытом работы. Присоединяйтесь к сообществу, которое ценит натуральные продукты. Вместе мы сможем создать еще больше вкусных и полезных напитков!

Сайт: naturovo.ru
ВКонтакте
Телеграм

Справка

Натурово агрофабрика

г. Калининград, ул. Большая окружная 4-я, 45, 45
8 800 700 08 50
naturovo.ru
Реклама. ООО «Агрофабрика Натурово», ИНН 3908024210
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter