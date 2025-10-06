Агрофабрика «Натурово» объявляет о сборе яблок у населения

Агрофабрика «Натурово» рада сообщить о начале сезона сбора яблок у садоводов и фермеров! Мы специализируемся на производстве натуральных соков прямого отжима, а также других полезных продуктов — пастилы, освежающего «ЛимоНата», хрустящих яблочных чипсов, конфитюров и соусов. Наш главный принцип — сохранить все полезные свойства плодов, чтобы вы могли наслаждаться натуральным вкусом и витаминами.

Почему именно мы?

Используя яблоки, собранные у вас, мы создаем продукты, сохраняющие максимальную пользу. Ваши яблоки станут частью здорового питания сотен людей.

Как принять участие в сборе?

Для участия соблюдайте несколько простых правил:

— Выбирайте правильную упаковку: яблоки принимаются только в овощных сетках. Мешки, ящики, пакеты и другие виды тары не допускаются.

— Сортируйте фрукты: зеленые яблоки — отдельно от красных.

— Обеспечьте качество: плоды должны быть свежими, без признаков гнили, повреждений, следов земли или листвы. Перезревшие и рыхлые яблоки с мучнистой мякотью не принимаются.





Условия сотрудничества:

— Цена приемки — 15 рублей за килограмм.

— Минимальная партия — 100 кг.

— Оплата осуществляется в течение недели после приемки, при наличии паспорта и заполненного закупочного акта.

Где сдать яблоки?

Приемные пункты работают в удобных для вас городах:

Калининград: ул. 4-я Большая Окружная, 35а (ежедневно с 10:00 до 17:00, по предварительной записи по тел. 8-909-790-60-60)

Гусев: ул. Толстого, 3 (понедельник – суббота с 8:00 до 15:00)

Советск: ул. Горького, 7а (понедельник – суббота с 8:00 до 15:00)

Агрофабрика «Натурово» — эксперт в области переработки овощей и фруктов с многолетним опытом работы. Присоединяйтесь к сообществу, которое ценит натуральные продукты. Вместе мы сможем создать еще больше вкусных и полезных напитков!

Сайт: naturovo.ru

