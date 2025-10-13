Врачи федерального уровня проведут приемы в «Клинике Эксперт»

Следование принципу «Решение есть всегда» — основа философии «Клиники Эксперт». Мы понимаем, что даже при высоком уровне местных специалистов некоторые клинические случаи требуют узкопрофильного подхода. Поэтому в клинике систематически организуются консультационные приёмы с ведущими врачами из федеральных центров.

Ежемесячно проводят консультации приглашённые эксперты в областях нейрохирургии, травматологии-ортопедии, гинекологии, онкоурологии и других направлений. Особое значение имеет их деятельность по отбору пациентов для выполнения высокотехнологичных оперативных вмешательств. Отобранные пациенты получают возможность пройти лечение в современных стационарах Москвы и Санкт-Петербурга в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Десятки пациентов уже успешно получили специализированную помощь в ведущих федеральных клиниках. Такой формат работы — не просто организация консультаций, а создание целостной системы медицинской помощи, где каждый пациент может получить оптимальный вариант лечения независимо от сложности случая.

Географическое положение не должно становиться препятствием для получения качественной медицинской помощи, поэтому «Клиника Эксперт» продолжает развивать программу привлечения федеральных специалистов для консультирования и отбора пациентов.





В октябре вас ждут консультации следующих специалистов:

15 и 28 октября — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог, нейрохирург, стаж 17 лет

Лечение болей в спине и суставах

Медикаментозные блокады

Миозит и хронические боли

Лечение боли в день обращения при наличии показаний

19 октября — Щербаковa Юлия Владимировна. Гинеколог, хирург, стаж 26 лет

Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников

Опущение органов малого таза

Лечение недержания мочи

Воспалительные заболевания женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)

26 октября — Приймачёв Кирилл Владимирович. Гинеколог, хирург, стаж 8 лет

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза

Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников

Современные методики малоинвазивных гинекологических операций

30 октября — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 14 лет

Хирургия стопы и суставов

Лечение последствий травм

Реабилитация после спортивных повреждений

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

30 октября — Калашниковa Мария Романовна. Кистевой хирург, травматолог-ортопед, стаж 6 лет

Узкая специализация на патологиях кисти и запястья

Туннельные синдромы и невропатии (срединного, локтевого, лучевого нервов).

Коррекция деформаций и артрозов суставов кисти и пальцев.

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия».

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.



Калининград, ул. Букетная, 2





