Гарантирующий поставщик принимает на обслуживание потребителей ООО «Электросеть»

В связи c уведомлением ООО «Электросеть» о прекращении деятельности по продаже электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик организует заключение договоров энергоснабжения.

Собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющим договоры с ООО «Электросеть», необходимо:

— с 20 по 25 октября снять показания прибора учёта (с подтверждением фотофиксации) и передать данные гарантирующему поставщику через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания;

— с 1 ноября 2025 года заключить договор энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт» через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания, предоставив необходимые документы.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, имеющим договоры с ООО «Электросеть», необходимо:

— по данным на 1 ноября снять показания прибора учёта (с подтверждением фотофиксации) и передать данные гарантирующему поставщику через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания;

— с 1 ноября направить заявление на заключение договора энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт» на сайте yantarenergosbyt.ru или подать заявление с необходимыми документами в любом из ближайших офисов обслуживания.

Потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения влечёт риск полного ограничения энергоснабжения.