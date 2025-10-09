Гарантирующий поставщик принимает на обслуживание потребителей ООО «Электросеть»

В связи c уведомлением ООО «Электросеть» о прекращении деятельности по продаже электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик организует заключение договоров энергоснабжения.

Собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющим договоры с ООО «Электросеть», необходимо:

— с 20 по 25 октября снять показания прибора учёта (с подтверждением фотофиксации) и передать данные гарантирующему поставщику через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания;

— с 1 ноября 2025 года заключить договор энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт» через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания, предоставив необходимые документы.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, имеющим договоры с ООО «Электросеть», необходимо:

— по данным на 1 ноября снять показания прибора учёта (с подтверждением фотофиксации) и передать данные гарантирующему поставщику через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания;

— с 1 ноября направить заявление на заключение договора энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт» на сайте yantarenergosbyt.ru или подать заявление с необходимыми документами в любом из ближайших офисов обслуживания.

Потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения влечёт риск полного ограничения энергоснабжения.

Дополнительные вопросы о заключении договоров с «Россети Янтарь Энергосбыт» можно задать по единому бесплатному номеру 8-800-250-8-458 (для физических лиц), а также по телефону 8 (4012) 605-794 (для юридических лиц).

Реклама. АО «Янтарьэнергосбыт». ИНН 3908600865
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter