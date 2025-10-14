«Билайн» расширил зону роуминга до 218 направлений

«Билайн» продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов. В список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа. Теперь география роуминга оператора охватывает 218 стран и территорий, включая связь на круизных лайнерах.

Во всех этих направлениях клиенты «Билайна» могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них — также и мобильным интернетом. Для повышения качества связи оператор активно внедряет технологию VoLTE-роуминга, которая обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и устойчивую связь даже при одновременном использовании интернета. Эта услуга уже доступна в таких странах, как Китай (включая Тайвань), Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.

Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении «Билайна». Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Оператор постоянно улучшает условия для путешественников. Так, услуги международного роуминга в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати для клиентов «Билайна» стали дешевле, а всего льготные тарифы действуют в 196 из 218 направлений.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «Билайна»:

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами».

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636
Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter