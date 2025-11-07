Сердце вашего дивана: авторский репортаж с фабрики «Софа 39», где создают уют

Мы привыкли видеть диван центром гостиной, местом притяжения всей семьи. Но что скрывается за его безупречной на вид обивкой и мягкими подушками? Чтобы узнать это, отправимся на производство калининградской фабрики «Софа 39» и проследим весь путь создания дивана — от простого бруска до готового предмета интерьера, в который вложены душа и мастерство.

Пульс фабрики: ранее утро

Рабочий день на фабрике «Софа 39» начинается, когда город еще спит. В 6:30 утра здесь уже кипит жизнь. Первыми на смену заступают «ранние пташки» — команда участка итоговой сборки и сотрудники склада. Их задача — подготовить готовые заказы к отправке, чтобы бригады доставки успели привезти новые диваны и кровати в салоны еще до их открытия в 10:00.

К 8:00 подтягиваются остальные мастера. Короткий обмен новостями за чашкой кофе в раздевалке — и цеха наполняются характерными звуками, которые генеральный директор фабрики называет ее «сердцебиением».



Директор фабрики Алексей Череватый:

«Если летом стоять у открытых окон фабрики, то слышишь два главных звука: визг пилы и стрекот швейных машинок. Это и есть наш пульс. Ведь, по сути, диван, как и человек, состоит из «костей и мяса» — каркаса и обивки. Именно здесь, в этих двух цехах, рождается его основа».

Путь любого дивана начинается здесь. В воздухе витает свежий аромат хвои — для каркасов используется строганный брус хвойных пород. «Это практичный и податливый в обработке материал, надёжная основа для долговечной мебели», — поясняют нам.

На первый взгляд, голый каркас выглядит немного грубовато: собранные под разными углами «деревяшки», вставки из фанеры, натянутые пружины-змейки. Но именно в этой «несуразной» конструкции скрыт главный секрет будущего комфорта и долговечности.

Здесь мы знакомимся с Артуром, старший мастер каркасного цеха. Его называют душой цеха.





«Артур работает с настоящим вдохновением. Когда мы разрабатываем новинку, он ведет проект от начала до конца. Лично размечает распил, выравнивает оси механизмов со сборщиками, советуется с технологом по узлам крепления. Первый, самый важный образец — это полностью его творение».

Швейный цех: модный наряд для дивана

Именно руки и опыт мастера, а не станки, определяют, насколько точно будет выполнен диван, какой будет его посадка и как долго он прослужит.

Если каркас — это скелет, то чехол — это его кожа и одежда. В швейном цехе царит своя атмосфера: мерный гул мощных японских и китайских машин Juki и JACK, шелест ткани и сосредоточенные лица девушек-мастериц.

Раскрой здесь — дело тонкое и почти полностью ручное. Это позволяет работать с индивидуальными заказами и тщательно следить за качеством.

«Наши закройщицы — настоящие волшебницы, — рассказывают на производстве. — Они работают с тяжелыми мебельными тканями, кроят настилами по 5-6 слоев с помощью специальных электроножей. И самое главное — всегда учитывают направление ворса, чтобы цвет на готовом диване «играл» правильно».

Практический совет от «Софа 39»:

Фабрика работает с ведущими поставщиками тканей: Vip Textile, Textoria (Arben), Adilet. Это позволяет предлагать клиентам огромный выбор:

Для диванов и кроватей под заказ: используются особенные коллекции с возможностью выбрать любой оттенок и фактуру. Срок изготовления — всего 14 рабочих дней!

Для диванов и кроватей из наличия: закупаются большие партии трендовых тканей, что позволяет держать в салонах более 50 моделей диванов и кроватей и более 1000 предложений в наличии в самых разных расцветках. Можно прийти и уехать с новым диваном в тот же день!





Обивочный цех: рождение мягкости

Именно здесь разрозненные части — каркас, наполнитель и чехол — соединяются в единое целое. Процесс начинается с «запороллонивания» каркаса. Это похоже на работу шеф-повара: у каждого дивана есть своя «технологическая карта», где прописано, какой плотности и толщины пенополиуретан (ППУ) использовать для подлокотников, какой для сиденья, а где добавить слой синтепона или войлока.

«Обивка — это как экзамен для всех предыдущих цехов, — объясняет мастер-обивщик. — Чехол должен сесть на каркас с точностью до 5 миллиметров. Здесь нужна и сила, чтобы правильно натянуть ткань, и чувство прекрасного, чтобы каждая складка легла идеально».

Современные пневматические пистолеты и инструменты ускоряют процесс, но главный секрет по-прежнему в руках мастера. Именно он регулирует натяжение, подгибает ткань и обеспечивает безупречный внешний вид.

Главный секрет — гибкость и люди

Как удается такой большой команде работать как единый механизм? «Секрет в гибкости, эффективности и мотивации», — отвечает генеральный директор.

Гибкость. Фабрика не боится экспериментов. За сезон здесь могут запустить до 15 новых моделей, отслеживая мировые тренды. А главное — здесь действительно слышат клиента и берутся за нестандартные заказы, изменяя габариты дивана под конкретное помещение.

Эффективность. Четкое планирование и еженедельный контроль не позволяют «полуфабрикатам» залеживаться. Даже в условиях сложной логистики анклавного региона фабрика нашла решение: работа с партнерами, которые держат большие складские запасы материалов прямо в Калининграде. Это и позволяет выдерживать амбициозный срок в 14 дней на заказ.

Мотивация. «Нельзя просто уговорить человека работать лучше. Нужно создать условия и дать достойную оплату», — считают на фабрике. Средний возраст мастера здесь 28-35 лет, это молодые семейные мужчины, которые приходят зарабатывать. Поэтому сдельный тариф выше рынка и возможность выйти на работу в субботу — основа слаженной и продуктивной команды.

«Ключевое отличие от конкурентов — в нашей способности быть быстрыми и чуткими к запросам рынка и клиента. Мы не гигантский конвейер, мы — мануфактура, где важен каждый заказ. Возможность сделать диван на 10 см короче или длиннее, подобрать ту самую ткань из сотен образцов и изготовить его за 14 дней в реалиях Калининграда — вот наша главная гордость».

Контроль качества и отправка в новый дом

Финальная проверка происходит на участке сборки, где диван осматривается специалистом ОТК. Впрочем, контроль качества — это сквозной процесс. Швея отбракует ткань с заломом, столяр отложит брус с сучком, а обивщик вернет на перешив чехол, если он «не сел».

И вот тщательно собранный, мягкий и красивый диван упаковывается в пленку и отправляется в свой новый дом, чтобы стать центром уюта и тепла. Теперь вы знаете, что за ним стоит не бездушный станок, а целая команда увлеченных своим делом людей.

Вам стоит это увидеть и пощупать своими руками! Приходите в магазины — лично убедитесь в качестве материалов, проверьте механизмы трансформации и почувствуйте тот самый комфорт, который создают наши диваны.

В нашем фирменном гипермаркете при фабрике в Поддубном целых 2000 м² мебельного пространства на двух этажах. Здесь вас ждет полный ассортимент диванов, кроватей и матрасов — все новинки и бестселлеры в одном месте. Понравившуюся модель часто можно забрать со склада фабрики сразу, без долгого ожидания! Такого широчайшего выбора и сервиса вы не найдёте ни в одном обычном торговом центре.