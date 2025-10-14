«МегаФон» в сердце Знаменска: стабильный интернет появился у кирхи XIV века

Теперь местным жителям и туристам стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с. Улучшения особенно заметны в районе кирхи Святого Якоба — главной достопримечательности Знаменска и популярного места у путешественников. Это стало возможным благодаря установке нового телекоммуникационного оборудования от «МегаФона».

Кирха Святого Якоба — одно из старейших зданий Калининградской области, ведущее свою историю с XIV века. Это яркий пример прусской готики, сохранившийся после войны и ставший символом исторического облика поселка. Сегодня кирха — действующий культурный центр: здесь проходят экскурсии, концерты органной музыки и фестивали, а туристы называют её сердцем Знаменска.





Новое оборудование связи охватывает центральную часть поселка и прилегающие жилые кварталы. Оно поддерживает среднечастотные диапазоны 4G и 3G, а также низкочастотный диапазон 2G — благодаря этому сигнал остается стабильным как на улице, так и в зданиях с толстыми стенами, а скорость интернета не снижается даже при большом количестве абонентов. Это особенно важно во время массовых культурных мероприятий.

«Знаменск — это поселок с характером и богатой историей. Мы рады, что теперь жители и путешественники смогут оставаться на связи даже у стен кирхи Святого Якоба, делиться фотографиями и впечатлениями в реальном времени. Мы видим, как растёт интерес к этой локации: только с начала года объём интернет-трафика увеличился на 10%. Наше новое оборудование делает Знаменск еще привлекательнее для туристов со всей России», — отметил Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

Развитие сети в Знаменске — часть программы «МегаФона» по улучшению связи в культурных и туристических точках Калининградской области. Только с начала года в регионе было построено и модернизировано более 250 базовых станций, чтобы жители и гости области могли комфортно путешествовать, узнавать историю и открывать новые места, оставаясь на связи.