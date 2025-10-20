Куда обратиться, если острая боль или нужна срочная помощь опытного врача

Примеров таких состояний много: это любая патология, которая сопровождается острой болью, приём анальгетиков при которой либо не помогает, либо помогает ненадолго и слабо, это могут быть любые виды патологии с ущемлением сосудов и периферических нервов, что может проявляться в виде острых приступов тошноты и головокружения, резких скачков либо падения артериального давления, шума в голове, паралича некоторых мышц на лице или конечностях; острые (в том числе посттравматические) невралгии разной локализации (тройничного, седалищного и других нервов), при которых практически нестерпимая боль; острые аллергические реакции и приступы удушья, а также отеки разного генеза.

У нас огромный опыт в устранении данных состояний, и если дело не терпит отлагательства, то мы готовы помочь! Мы работаем с 2004 года.

За более чем 21 год работы в Калининграде у нас прошло десятки тысяч таких больных. Исходя из опыта реабилитации пациентов с острым и хроническим болевым синдромом можно сделать вывод, что многие пациенты, пройдя целый ряд медицинских специалистов, получают только симптоматическое медикаментозное лечение (анальгетики, спазмолитики и т.п.), при этом эффект от данной терапии ограничен во времени — облегчение чувствуется, только пока препарат принимается.





Более того, данная терапия не влияет на причину болезни, а тем временем механизмы патологии продолжают переходить в более серьезные запущенные стадии и болезнь прогрессирует. При этом длительный прием фармсредств приводит к огромному количеству серьезных побочных последствий для организма, таких как гепатозы и гепатиты, гастриты и язвы желудка и пищеварительного тракта, проблемы с иммунитетом и аллергические реакции, развитие онкозаболеваний, сердечно-сосудистые проблемы и многое другое.

В Центре восточной медицины «Инь-Янь» опытный доктор, с клиническим стажем работы более 25 лет, поставит диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.

Доктор найдет и объяснит вам причину вашей болезни и подберет для вас индивидуальную схему реабилитации с учетом особенностей конкретного организма и наличия сопутствующих заболеваний. После консультации и рефлексодиагностики, установления неврологического статуса и остальных необходимых методов для постановки правильного клинического диагноза вам откровенно расскажут, насколько вы сможете восстановиться в процессе реабилитации.

Наша первостепенная задача: распознать источник боли и других симптомов и устранить его причины!



В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после Ковид 19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.



В медцентрах «Инь-Янь» по всей РФ прием ведут только сертифицированные врачи! Деятельность лицензирована. Спектр патологии, с которой обращаются к нам, огромен! Это более 300 самых распространенных заболеваний. Мы уже помогли тысячам пациентов и работаем только на результат.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.