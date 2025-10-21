На бастионе «Литва» продолжаются ремонтно-реставрационные работы

Уникальный исторический объект — бастион «Литва» — был построен в конце XIX в. и представляет собой казематированную береговую батарею на берегу Новой Преголи. Сооружение выполнено из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом. Редюит-капонир пережил много исторических событий и это, конечно, отразилось на его облике. Когда-то здание было приспособлено под складские помещения и небольшие производственные мастерские.

В 2007 года бастион «Литва» получил статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2022 году был передан Музею Мирового океана. Однако долгое время находился без должного ухода, что повлекло за собой естественный процесс — разрушение. Санитарную уборку на территории бастиона и внутри музейщики проводили самостоятельно с помощью волонтеров. После специалисты разобрали самодельные перегородки и сняли со стен толстый слой штукатурки, чтобы освободить старинный кирпич.

В июле этого года на объекте начались работы по его восстановлению.

«Сейчас мы уже видим, что во многих местах восстановлена кирпичная кладка, парапеты, разбираются оконные проемы, что дает нам возможность увидеть настоящий архитектурный облик здания и понять, как задумывался объект фортификаторами. Перед нами стоит задача: по окончании реставрационных работ разработать проект приспособления здания под музей и заняться внутренними помещениями: созданием экспозиции. К тому же мы планируем разместить на прилегающей территории Лодейный двор, чтобы рассказывать о лодках, начиная с Петровской эпохи и заканчивая современностью, включая модели судов, большая коллекция которых находится в музее», — комментирует генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Об особенностях реставрации данного архитектурного памятника, выполненных и предстоящих задачах рассказывает руководитель работ по восстановлению бастиона от компании ООО «Проектреставрация» Константин Бочков:

«Бастион был передан в удовлетворительном состоянии, практически в том виде, который изначально был задуман, но с изменениями, произошедшими в советское время. Некоторые помещения бастиона были перестроены под хозяйственные нужды. Сейчас восстановлена часть земляной насыпи, проведены докомпоновка и вычинка кирпичной кладки. В следующем году предстоит озеленение крыши, монтаж водосточной системы и полный ремонт по всему периметру отмостки».

На данный момент объект находится в активной стадии реставрации внешнего облика. В скором времени специалисты приступят к созданию проекта по внутреннему приспособлению бастиона под задачи музея.



