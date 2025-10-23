В ДОСААФ открывается новое направление «психолог»

Центр ресторанного обучения Restostaff в городе Калининграде, который находится в школе ДОСААФ России уже 10 лет, подготавливает профессионалов в области общественного питания: повар 3-го разряда, кондитер 3-го разряда, администратор ресторана, техник-технолог общественного питания, управляющий рестораном, бариста, бармен. В ноябре 2025 года мы открываем набор на обучение новой востребованной профессии — психолог. Профессия помогает решить ряд вопросов: разобраться в себе, своей жизни, взаимоотношениях, здоровье, духовности, бизнесе, карьере и многом другом.

Ведущий преподаватель этого направления Татьяна Владимировна Рапопорт, педагог-психолог, основатель центра ресторанного обучения:

— На протяжении 10 лет я отдавала свой опыт, приобретенный в сфере ресторанного семейного бизнеса, как технолог ОП и управленец. Но пришло время для передачи опыта в сфере психологии. Работая в ресторанной сфере и управляя людьми, я понимала, что необходимы дополнительные знания по управлению персоналом, мотивацией персонала, стрессоустойчивости, работы с гостем и другие, которые помогают решить многие вопросы. Получив данную профессию, я захотела расширить свои знания, обучалась на коуча в международном эриксоновском университете Москвы, на гештальт-терапевта и прочие направления психологии. В процессе опыта работы с персоналом, клиентами и учениками сформировался исключительный опыт, который уже необходимо передавать другим. В своих авторских программах, посредством которых я обучаю на профессии «администратор ресторана» и «управляющий ресторана», я включаю психологические техники и инструменты, этим и отличны мои программы в направлении менеджмента. В направлении психологии есть тоже своя особенность, которая будет отличаться от других учебных программ. Помимо стандартных предметов, которые должен будет узнать ученик на курсе «Психолог», он познакомится с методиками, которые работают с душой, энергией и личностью человека. Таким образом, каждый ученик, который будет осваивать профессию психолога, будет работать над своей проблемой (задачей) и приобретет набор инструментов и методик, которыми можно начинать пользоваться при работе с клиентами сразу после получения диплома. Также в рамках данного курса вы пройдете двухнедельную практику в центре социальной помощи.

Выдается диплом профессиональной переподготовки государственного образца.

Условия поступления на курс «Психолог»: копия диплома о высшем образовании (любом); если была смена фамилии — подтверждающий документ.

Договор с ДОСААФ, ИП Рапопорт Т.В.





Если у вас нет высшего образования, то вы можете пройти этот курс, но не сможете получить диплом и практиковать. В то же время вы получите сертификат, что прослушали курс психологии, сможете разобраться в себе и помочь своей семье.

Есть возможность обучения онлайн.

Подробнее о профессиях и курсах ресторанного бизнеса здесь.

Записаться и узнать подробности можно по телефону +79062356699.

Подробнее о профессии психолог здесь: на сайте, Вконтакте.

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности № ДПО-1332 от 15.03.2016 г. в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».