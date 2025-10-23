Начните яркую жизнь у моря в перспективном районе Калинградской области

В Зеленоградске продолжается создание жилого комплекса «Яркий» — современного и уютного квартала у моря. Следующая очередь строительства скоро будет готова к продаже.

Застройщик — ГК «Стройинвестиция» — запланировал сдать первую очередь уже в первом квартале 2026 года. Комплекс не зря назван «Яркий». Таким он будет во всех отношениях.

Выгодная локация

ЖК «Яркий» удачно расположен: до моря не более 15 минут пешком, при этом район остаётся в стороне от шумных туристических потоков. Посёлок Малиновка, где строится комплекс, уже официально входит в состав Зеленоградска. Этот район активно развивается: в ближайшее время здесь появятся новые социальные объекты и торговая инфраструктура. До центра Зеленоградска отсюда всего 8 минут на авто, до аэропорта — 20 минут. Поблизости расположена остановка электрички. Всё это создаёт комфортные условия для жизни у моря и удобную связь с городом.

Комфортная среда

ЖК «Яркий» привлекает не только расположением, но и архитектурой: аккуратные современные четырёхэтажные дома гармонируют с ландшафтом вокруг. Построены они из керамических блоков, что обеспечивает тепло, надёжность и долговечность. Сейчас возводятся первая и вторая очереди комплекса, а всего их будет пять. В общей сложности появится 35 домов, и каждая очередь будет оформлена в своём цвете — не случайно комплекс носит такое название.

Квартиры здесь имеют площадь от 28 до 62 квадратных метров и продуманные планировки. Вокруг домов создаются уютные зоны для жизни: прогулочные дорожки, зеленые зоны, места для спорта и отдыха, современные детские площадки без автомобилей.

Территория ЖК проектируется по принципу безбарьерной среды, поэтому здесь будет удобно мамам с колясками и маломобильным жителям. Во всех подъездах предусмотрены лифты, несмотря на то, что дома четырёхэтажные. Для автомобилистов строится паркинг на 1230 мест, на въездах в ЖК установят шлагбаумы. В квартале откроется крупный магазин, а также кафе и другие объекты повседневной инфраструктуры. У комплекса будет собственная управляющая компания, которая позаботится о порядке и комфорте для жителей.

Инвестиции в будущее

Рынок недвижимости постоянно меняется, но квартиры на побережье традиционно пользуются высоким спросом. ЖК «Яркий» — это возможность для тех, кто мечтает о доме у моря, стать частью перспективного района. Здесь каждый день можно ощущать близость к природе, наслаждаться спокойной атмосферой и удобной инфраструктурой. Тем, кто давно мечтает о собственном уголке на Балтике, стоит ознакомиться с проектом уже сейчас.

До лета осталось всего шесть месяцев, для покупателей первой очереди ЖК «Яркий» это ещё и шанс успеть выбрать квартиру и подготовить её к новому курортному сезону, чтобы наслаждаться морем и атмосферой Зеленоградска. Если же хочется больше выбора по планировкам, этажности и расположению квартиры, можно обратить внимание на вторую очередь комплекса и следить за стартом продаж третьей очереди, которая готовится к запуску.

Надежный застройщик

Участников долевого строительства защищает механизм эскроу-счетов. Но, тем не менее, всегда хочется знать подробнее о застройщике, чтобы убедиться в его надежности. Проект ЖК «Яркий» реализует ГК «Стройинвестиция». За 11 лет работы на строительном рынке ею реализованы 15 крупных проектов, среди которых — ЖК «Современный», «Комфорт», «LETTO», коттеджный посёлок «Орловский» и многие другие. Везде объекты сдавались в срок или раньше. Застройщик не экономит на материалах и строительных решениях, делая упор на качество и долговечность.

Выгодные схемы покупки

Яркая жизнь у моря — это, конечно, мечта. Но воплотить ее в жизнь легче, чем кажется на первый взгляд. Сейчас россиянам доступны программы кредитования на льготных условиях. Например, стоит обратить внимание на семейную и сельскую ипотеки — под обе программы кредитования ЖК «Яркий» в Малиновке подходит.

Сельская ипотека:

Полная стоимость кредита 23,982 — 25,551%.

Ставка ипотеки 3% при первоначальном взносе от 30,1% на срок до 25 лет. Сумма кредита до 6 000 000 руб.

AO «Россельхозбанк». Изучите полные условия кредита на сайте.

Семейная ипотека:

Полная стоимость кредита 18.291%-22.205%.

Ставка ипотеки 4.6% при первоначальном взносе от 20.1% на весь срок кредитования. Срок кредита от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 300 000 руб. до 6 000 000 руб.

ПAO «Сбербанк России». Изучите полные условия кредита на сайте.

Также доступны IT-ипотека, военная ипотека и рассрочка 0% от застройщика*.

Подробности расскажут в отделе продаж — закрепят за вами персонального менеджера, который будет сопровождать вас от консультации до выдачи ключей от новой квартиры.





Офисы продаж:

г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 6, офис 5;

г. Зеленоградск, пос. Малиновка, пер. Морской (на объекте ЖК «Яркий»).



Ответы на все вопросы, консультации: +7 4012 43 00 33

Сайт проекта: yarkiy39.ru

Канал в Telegram: t.me/stroyinvest39

Группа в VK: vk.com/stroyinvest39

* рассрочку предоставляет застройщик — ООО «СЗ «ИК Стройинвестиция»

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.