Разумная экономия, отличный выбор: «Светофор» приглашает за покупками

Чтобы покупать с умом, не нужно жертвовать качеством. Надо просто выбрать правильный магазин. Где не просто предлагают низкие цены, а меняют подход к розничной торговле, на деле доказывая, что качество может быть доступным. В Калининграде это сеть магазинов «Светофор». «Светофор» — это не просто экономия. Это умный подход к покупкам, который сохраняет деньги в вашем кошельке.

Ведь именно здесь нашли формулу, которая заставляет цены падать, а качество — оставаться достойным. Товары для магазинов сети «Светофор» закупаются напрямую у производителей, без посредников и лишних наценок. А отсутствие в торговых залах мерчендайзеров позволяет сохранять выгодные цены даже на те позиции, которые традиционно стоят дорого. В «Светофоре» вы платите в среднем на 20-30% меньше, и это — не акция, это повседневная реальность. При этом в магазинах сети вы найдете все самое необходимое в тщательно выверенном ассортименте.

•Ковер универсальный Real, размер: 0,8×1,2 м — 675,95 р.

•Коврик интерьерный 50*80см из микрофибры с противоскользящим латексным покрытием — 323,75 р.

•Кондиционер для тканей Bonix 3л — 177,00 р.

•Гель-концентрат для стирки «BIOLIK» COLOR. 3 л — 328,10 р.

•Зубная паста «Промис» 145 г — 48,82 р.

Также в «Светофоре» вас ждет традиционно широкий выбор свежих и замороженных продуктов, бакалеи, кондитерских изделий и напитков. По неизменно выгодным ценам.

•Колбаса п/к Рубленая кат А вес 840 г — 362,80 р.

• «Прошутто» из свинины с/к кат.А 400 г нарезка — 226,56 р.

•Консервы мясные Окорок по домашнему 325г ж/б — 123,46р.

• Икра грибная из шампиньонов 500 г — 157,08 р.

•Икра из морских водорослей «Золотое море» 450 г — 81,14 р.

•Картофель Фри обжаренный фас зам 2,5 кг — 305,62 р.

•Капуста квашеная «Оригинальная» в банке 1 кг — 143,99 р.

•Макаронные изд. Гр.А Leader del Gusto ВС, короткорез., 2 кг — 187,41 р.

•Горох колотый 800 г — 51,17 р.

•Маслины Кубаночка б/к ст./б 360 г, масса продукта 180 г — 171,07 р.

•Кетчуп «Калининградский» томатный 800 г пл./б — 154,61 р.

•Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г — 179,24р.

•Молоко сгущенное с сахаром 1% БЗМЖ 380 г ж/б ГОСТ — 85,71 р.

•Молочный коктейль «Гранд Коктель», БЗМЖ, 4,0%, 260г — 77,13 р.

•Рулет бисквитный 145 г — 45,10 р.

•Конфеты ESSEN глаз. с молочным вкусом 500 г — 182,40 р.

•Конфета «Мумуйка парное молочко» 500 г — 202,82 р.

•Печенье сахарное «Буби Юби» с изюмом 1кг — 183,90 р.





Все это и многое другое можно приобрести в «Светофоре». Кстати, на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Забудьте о переплатах! «Светофор» — ваш надежный проводник в мире разумных покупок. Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.