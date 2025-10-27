Печать по подписке: как избавиться от головной боли с офисной техникой

Офис без принтера или МФУ сегодня трудно представить. Но большинство руководителей знают, какой это источник постоянных расходов и хлопот: картриджи заканчиваются не вовремя, техника ломается в самый неподходящий момент, а мастера приезжают не сразу.

Раньше выбора не было — приходилось покупать оборудование и надеяться, что оно проработает как можно дольше. Сейчас всё меняется: в Калининграде всё больше компаний переходят на печать по подписке — современный формат, в котором не нужно покупать технику вовсе.


Как это работает

Поставщик устанавливает в офис МФУ нужной производительности и берёт на себя все заботы — обслуживание, ремонт, заправку картриджей, замену деталей. Компания-пользователь платит только за результат.

Фактически это «оплата за копии» с фиксированной базой — прозрачная и предсказуемая система:

  • оплата за фактически напечатанные страницы;

  • отсутствие вложений в покупку техники;

  • все расходы включены в стоимость подписки;

  • отсутствие простоев — техника под контролем сервисной службы.


Почему это выгодно бизнесу

Для малого и среднего бизнеса это особенно удобно:

  • Экономия бюджета: не нужно тратить десятки тысяч рублей на принтеры, картриджи и запчасти.

  • Простое планирование: прозрачная система оплаты позволяет точно прогнозировать расходы.

  • Свобода от забот: всё обслуживание включено в подписку, а поставщик отвечает за бесперебойную работу.

Отдельно формат оценили строительные и проектные компании. Раньше им приходилось покупать технику специально под объекты или отправлять оборудование с головного офиса, а после завершения строительства — думать, что с ней делать.

Теперь всё проще: оборудование берётся под конкретный объект на время проекта, а по окончании — просто возвращается поставщику. Никаких складов, лишних расходов и организационных хлопот.

«Мы раньше покупали свои МФУ и постоянно сталкивались с поломками, — рассказывает руководитель отдела IT ООО „Ресторан Сервис“ Николай Чуркин. — Теперь платим только за подписку. Всё работает, расходники всегда есть, техника обслуживается вовремя».

Тренд, который набирает обороты

Подписочная модель уже доказала свою эффективность в других сферах — музыка, кино, программное обеспечение.

Теперь она приходит и в офисную среду: компании хотят платить за результат, а не за само оборудование.

Именно поэтому формат «МФУ по подписке» становится новым стандартом для бизнеса в Калининграде — удобным, выгодным и полностью избавляющим от рутины.

Справка о компании

ООО «Балтийские Офисные Технологии» — надежный поставщик решений для офисной печати. Компания предоставляет услуги аренды и подписки на МФУ с полным техническим обслуживанием, поставкой расходных материалов и системой оплаты «за копию».

Более 20 лет на рынке. Среди клиентов — строительные, торговые и производственные предприятия Калининградской области.

Контакты

E-mail: office@baltoftech.ru
Телефон: +7 (4012) 921-150
Сайт: www.b-o-t.ru

Справка

БОТ-Сервис торгово-сервисная компания

г. Калининград, ул. Балашовская, 5, лит. XVI
+7 (4012) 92 11 50
www.baltoftech.ru
Реклама. ООО «Балтийские офисные технологии», ИНН 3907022724.
