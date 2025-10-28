Акция «3 в1» от «Билайна»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

«Билайн» объявляет о старте новой акции «3 в 1», в рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства.

В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок.

Одно из самых интересных предложений акции — realme 15T 256 ГБ. При покупке смартфона в составе выгодного комплекта в интернет-магазине «Билайна» клиент получает по цене смартфона 6 000 бонусных рублей на связь и фирменные наушники realme. Общая выгода при покупке realme 15T 256 ГБ в рамках акции 8 000 рублей. А совершая покупку в офисах обслуживания «Билайна», вместо наушников можно выбрать другие товары — умные часы или колонки, подписки на «Книги Билайн» и «Облако Билайн», настройки, услуги и другое.


Realme 15T 5G — это лёгкий смартфон с мощной батареей 7000 мА·ч и при этом тонким корпусом. Это единственный в сегменте смартфон с основной и фронтальной камерой с разрешением 50 Мп. Как и старшие модели, realme 15T получил поддержку алгоритмов AI Party Mode, позволяющих сохранить естественный цвет кожи даже в сложных условиях освещения. А с помощью голосового AI-редактора вы сможете добавить какие-то элементы на фото или изменить их при помощи голоса. За производительность у realme 15T отвечает процессор MediaTek D6400 Max. Благодаря новой увеличенной испарительной камере устройство работает быстро, не перегревается во время тяжелых задач и легко переключается между приложениями без подвисаний.

Акция доступна в интернет-магазине и офисах обслуживания «Билайна». Предложение действует до 30 ноября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции 13 000 рублей. Полные условия акции и список товаров-участников опубликованы на сайте beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
