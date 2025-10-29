Парк «Юность»: крытый каток «Ледовая арена» снова открыт и работает каждый день

Крытый каток «Ледовая арена» в парке аттракционов «Юность» открыт и работает каждый день!

В непраздничные будние дни действует скидка 20% на входные билеты на сеансы катания в 10:00, 11:30 и на последний сеанс в 20:30.

Размерный ряд коньков: с 26-го по 47-й.

Сеансы массового катания: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 ежедневно.

Расписание сеансов может меняться, следите за анонсами в соцсетях и на сайте парка «Юность».

Билеты в кассе катка.

Подробная информация о правилах и стоимости посещения крытого катка в парке аттракционов «Юность»: 

park-unost.ru/katok

«Ледовая арена» в парке аттракционов «Юность»:

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
Тел. +7 (981) 456-76-75
Сайт: park-unost.ru

0+

Реклама. ООО «Стройинвестрегион-Калининград». ИНН 3906346067.
