«Билайн» признали самым безопасным оператором

«Билайн» подтвердил статус самого безопасного оператора — показало исследование, которое аналитики ComNews Research провели среди операторов «большой четверки». Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором «Билайн» заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 п. п.

В рамках исследования «Информационная безопасность абонентов сотовой связи» оценивались устройство и функциональность антифрод-систем крупнейших операторов, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС «Антифрод» и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством, которые принимают операторы.


«Билайн» признали самым безопасным по совокупности параметров, которую составили:

— собственная антифрод-платформа и наиболее широкое предложение услуг «облачной верификации» другим операторам;
— разнообразие и сбалансированность предложения услуг безопасности — от защиты по телефону и в мессенджерах до компенсаций клиентам, которые всё же стали жертвами мошенников;
— сильные механизмы защиты от методов социальной инженерии — в частности ИИ-аналитика и прерывание звонка при поступлении СМС-кода, которое у одного «Билайна» из всех операторов работает в том числе для звонков в мессенджерах;
— наличие Группы быстрого реагирования для максимально оперативной помощи;
— количество банков с налаженным обменом информацией и интеграций со службами поддержки.

Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году «Билайн» также был признан самым безопасным.


Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»:

«Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.

Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.

Работа ведется сразу в множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором».

