Педагогам, медикам, участникам СВО: TENET Т4 с выгодой до 500 000 рублей!

Завод Volkswagen в Калуге перезапущен! Встречайте TENET T4 с выгодой по госпрограмме кредитования до 20% для участников СВО, работников образования и медицинских работников.

Новый российский автомобильный бренд TENET вошёл в список отечественных брендов, которые можно купить при поддержке государства. Кроссовер TENET Т4 в рамках государственной льготной программы кредитования* обойдется с выгодой до 500 тысяч рублей! Рассказываем, как пройти тест-драйв и кто может воспользоваться господдержкой.

TENET — это новый российский бренд, который создали при участии китайской компании Defetoo и нашего холдинга «АГР». Он связан с известной маркой CHERY, но это именно российский автомобиль, адаптированный для наших дорог.

Машины собирают на современном заводе в Калужской области, где раньше производили Volkswagen. Это гарантирует качество, знакомое по европейским маркам, но с доступной ценой и удобными кредитными программами*.





TENET — это российский бренд с китайскими корнями и немецким качеством.

Специальная государственная программа льготного автокредитования и лизинга* распространяется на кроссовер TENET T4 комплектации MT Line. Стоимость автомобиля — от 1 999 000 руб. В рамках госпрограммы вы можете получить выгоду на кредит в 20% — до 500 000 рублей!*

TENET T4 — современный городской кроссовер, созданный для решения повседневных семейных дел, загородных поездок и увлекательных путешествий. Дизайн экстерьера заставляет оборачиваться вслед, а современное оборудование делает каждую поездку максимально комфортной. Мягкая отделка кресел, эргономичная форма сидений и продуманная система климат-контроля создают идеальные условия для водителя и пассажиров. Современная мультимедийная система обеспечивает качественное звучание музыки. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей. Просторный багажник на 1100 литров обеспечивает пространство для ежедневных нужд.

Современная цифровая сдвоенная панель экранов 2*10,25 дюймов, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, голосовое управление, система «Свободные руки», передние датчики парковки, система обзора 360° обеспечивают комфорт, безопасность и практичность в повседневных и дальних семейных поездках.

TENET T4 имеет двигатель в 113 л.с, 16-дюймовые алюминиевые литые диски, камеру заднего вида, круиз-контроль, теплые опции. Зимний пакет в базовой комплектации включает обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, зеркал и стекол.

Автомобиль сопровождается технической поддержкой на 5 лет или до 150 000 км пробега.

Почему TENET T4 — хороший выбор?

Это современный кроссовер для города, поездок на дачу и путешествий.

● Стильный дизайн, который привлекает внимание.

● Удобный салон с мягкими креслами, климат-контролем и качественной музыкой.

● Багажник объемом 1100 литров.

● Цифровая панель с двумя большими экранами.

● Полезные опции: голосовое управление, камера 360°, обогрев руля, сидений, зеркал и стёкол, круиз-контроль, голосовое управление, «Свободные руки».

● Мощность 113 л.с.

Кто может воспользоваться программой и получить выгоду в 20%:

— Работники государственной системы здравоохранения

— Работники государственной системы образования

— Военнослужащие-участники СВО и их семьи

— Граждане с инвалидностью

Выгода в 10% предоставляется клиентам c двумя и более несовершеннолетними детьми

Запишитесь на тест-драйв!

Тем, кто хочет опробовать автомобили в действии, предлагаем пройти тест-драйв, чтобы без спешки и суеты увидеть и почувствовать все преимущества TENET T4. Тест-драйв можно пройти по предварительной записи в удобное для вас время, после чего получить индивидуальные условия для покупки.

В автоцентре вас встретит менеджер, ответит на вопросы и предложит 3 маршрута на выбор. Вы сможете лично попробовать автомобиль в деле — проехать 20-40 минут за рулем, чтобы оценить динамику и технологии. После тест-драйва менеджер подготовит для вас расчет, найдет решения и комплектации под ваш бюджет.







*Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Изучите все условия кредита (займа)

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

ПАО Тбанк. Универсальная лицензия № 2673 от 09.07.2024.

https://tenet-avtograd39.ru/customers/credit/

Требования к клиенту для участия в Госпрограмме автокредитования установлены Постановлением Правительства РФ № 364 от 16.04.2015 г. Предложение действует в пределах объёма субсидии, установленного Минпромторгом России. Предложение не является публичной офертой, распространяется на новые модели TENET T4, стоимостью не более 2 млн руб. Подробную информацию уточняйте у оф.дилера в Калининградской области — Автоград Окружная, по адресу г. Калининград, ул. Б.Окружная, д.9, в банках — участниках программы, а также на официальном сайте Минпромторга РФ https://minpromtorg.gov.ru/

Льготный лизинг предоставляется юридическим лицам. В программе участвуют модели TENET — T4, T7 и T8.

Лизинговые компании, участвующим в госпрограммах субсидированного лизинга: АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», ПАО «ЛК «Европлан», ООО «Балтийский лизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ». Список компаний и доступность субсидий могут меняться.

Точную информацию уточняйте в лизинговой компании или у официального дилера «Тенет» в Калининградской области по адресу г. Калининград, ул. Большая Окружная, д.9.