Запуск кампуса «Кантиана» включили в программу празднования 80-летия региона

29 октября самую масштабную стройку региона, кампус «Кантиана», посетил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Экскурсию по строительной площадке и внутренними помещениям общежития провел ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин. Строительство кампуса БФУ им. И. Канта идет по графику, техническая готовность приближается к 75%.

Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области:

«Держу строительство университетского кампуса на особом, личном контроле. Этот комплекс наш регион получил благодаря решению Президента России, кампус поможет решать стратегические задачи в подготовке кадров и развитии науки в Калининградской области, — отметил губернатор. — На текущий момент общая строительная готовность объекта составляет 74,7%. Открытие его корпусов станет частью юбилейных мероприятий в год 80-летия Калининградской области».



«Ввод в эксплуатацию общежития почти на 900 мест планируется в конце этого года. На объекте кипят работы по оснащению мебелью, подключается отопление. Общежитие на 1 600 мест, три учебных корпуса, конференц-комплекс и библиотеку откроем в юбилейный для региона 2026 год», — рассказал ректор Максим Демин.

Планируется, что совет приступит к работе в следующем году, который, помимо 80-летия Калининградской области, также объединит несколько значимых для вуза юбилейных дат: 15 лет с момента получения университетом статуса федерального и 20-летие медицинского высшего образования в БФУ.

Первые два корпуса уже введены в эксплуатацию: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо».После визита на стройку состоялось рабочее совещание. Помимо вопросов строительства кампуса Максим Демин и Алексей Беспрозванных обсудили предстоящий в ноябре отчет по программе «Приоритет-2030». Кроме того, рассматривался вопрос организации Попечительского совета БФУ им. И. Канта. Идею его создания Алексей Беспрозванных одобрил в сентябре этого года.