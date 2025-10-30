ПСБ выдал 30-тысячный кредит на рынке военной ипотеки с господдержкой

На рынке военной ипотеки с дополнительными мерами господдержки заключена 30-тысячная сделка. Юбилейный кредит выдал ПСБ — семейную военную ипотеку оформил военнослужащий Минобороны России в городе Балтийске Калининградской области в рамках накопительно-ипотечной системы.

На торжественной церемонии семью военнослужащего поздравили директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина, региональный директор ДО «Калининградский» ПСБ Андрей Кохан, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Церемония состоялась в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде, в ней также приняли участие заместитель председателя регионального правительства Сергей Булычев и министр по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец.





Марина Заботина отметила: «Благодаря программам военной ипотеки с господдержкой возможность приобрести собственное жилье стала реальностью для тысяч семей военнослужащих по всей стране. ПСБ выступает главным проводником этой социально значимой программы с объемом портфеля в размере 106 млрд рублей, где доля льготных кредитов составляет более 60%. В наших ипотечных программах мы объединили существующие механизмы государственной поддержки, включая льготные условия кредитования и преимущество использования материнского капитала в качестве первоначального взноса, с удобными цифровыми финансовыми сервисами. Это позволяет оформить военную ипотеку на доступных условиях, провести сделку быстро и полностью дистанционно из любой точки страны».

Константин Ярославцев сообщил: «Наличие надежного тыла, своего дома, является важной составляющей для успешного прохождения военной службы, спокойствия военнослужащих за свою семью и уверенности в завтрашнем дне. Накопительно-ипотечная система уже более 20 лет успешно помогает военнослужащим эффективно решать свой жилищный вопрос. Возможность использования дополнительных мер господдержки при оформлении ипотечного кредита, таких как семейная ипотека или материнский капитал для семей с детьми, является также одним из преимуществ системы перед иными формами жилищного обеспечения, и сегодня это подтверждается на практике. За последние 2 года доля кредитов с использованием льготных программ составляет более 50% от всего объема сделок по военной ипотеке».

Сергей Булычев отметил: «Такая возможность приобретения жилья — ключевой элемент, влияющий на развитие нашего региона и страны в целом. Наша важнейшая социальная задача — всесторонне поддерживать наших военнослужащих и их семьи. Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий перед бойцами, проходящими службу в зоне спецоперации, в том числе в части обеспечения их жильем в приоритетном порядке, а также созданию комфортных и благоприятных условий для членов их семей».





