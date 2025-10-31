В Калининграде прошел патриотический турнир, посвящённый разведгруппе «Джек»

В конце октября Федерация абсолютно реального боя Калининградской области и Представительство НП «Союз Ветеранов Военной разведки» в Калининграде провели патриотический турнир, посвящённый разведгруппе «Джек».

Соревнования были посвящены памяти разведчика-красноармейца Геннадия Владимировича Юшкевича, последнего из группы «Джек», который прожил 97 лет и умер 30 мая 2025 года. История Геннадия Владимировича удивительна: в 16 лет во время Великой Отечественной войны он был зачислен разведчиком в спецгруппу «Джек», действовавшую в тылу немецких войск Восточно-Прусской группировки, выполнил задание и дошёл до конца войны. По версии английских спецслужб, разведгруппа «Джек» была признана одной из самых результативных во время Второй мировой войны.





Соревнования Федерации АРБ в честь героя объединили 100 участников и прошли в двух разделах: «в кимоно» и «без кимоно».

Среди ценных призов были памятные брелоки, футболки, кепки с надписью« ДРГ «Джек», кубки «За лучшую технику» и «За волю к победе», предоставленные спонсорами: Калининград Строй Транс, компанией «Профинструмент-Калининград» и родителями спортсменов.

На торжественном открытии соревнований выступали ветераны-разведчики, а руководитель Представительства НП «Союз Ветеранов Военной разведки» в Калининграде полковник Сергей Васильевич Серёжкин рассказал о сложном жизненном пути Геннадия Владимировича Юшкевича.





Всем запомнилась речь Владислава Владимировича Матвеева, депутата городского Совета депутатов г. Калининграда, капитана II ранга запаса, который подчеркнул важность подготовки будущего поколения к защите Родины, любви к семье и формированию качеств характера, таких как трудолюбие, смелость, упорство и решительность.

Главный спонсор соревнований Игорь Александрович Матюшин воодушевил бойцов речью и поблагодарил всех участников за готовность показать красивые и результативные поединки.

В завершение торжественного открытия турнира и финала кубка «Юного разведчика» президент Федерации АРБ Калининграда Николай Валерьевич Догадов поприветствовал команды, поблагодарил спонсоров, гостей, судей и родителей за вклад в воспитание детей и участие в соревновательной жизни, а также пригласил к сотрудничеству.

Соревнования прошли успешно, порадовав зрелищными поединками, обилием интересных приемов и спортивных комбинаций, технически сложных боев с применением болевых приёмов и нокаутов, став хорошей школой и стартом для будущих побед ребят, впервые участвовавших в турнире.