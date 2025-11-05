Калининградские архитекторы о Сергее Гулевском: «Таких людей единицы»

8 июня этого года не стало калининградского архитектора Сергея Александровича Гулевского. Сегодня, 5 ноября, ему исполнилось бы 69 лет.

Сергей Гулевский родился в городе Кемерове. Детство и юность он провёл в Орле. После службы в армии поступил в Казанский инженерно-строительный институт, окончил его в 1982 году и по распределению приехал в Калининград. Он долгое время работал в проектном институте «Калининграджилкоммунпроект», где прошёл путь от рядового архитектора до руководителя архитектурного сектора и главного архитектора проектов. В начале 90-х Гулевский стал одним из основателей архитектурной мастерской «4+», где более трёх десятков лет был бессменным руководителем.

Сергей Гулевский внес огромный вклад в сохранение и развитие Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России. Многие годы он входил в состав городского и областного Градостроительных советов и активно участвовал в их работе. Он имел огромный авторитет среди коллег и всегда «горел» проблемами города и области. В этот памятный день коллеги по цеху решили поделиться своими воспоминаниями и тёплыми словами о Сергее Александровиче, их публикует «Новый Калининград».

Алексей Архипенко, архитектор:

— Я Сергея с 17 лет знаю, то бишь 48 лет. Я считаю, он свой потенциал архитектурный по полной не использовал. Мы с ним в Казани учились с первого курса и сюда по распределению приехали. Он очень способный был и в силу своего характера очень самостоятельный. У него довольно рано отец умер, и, по сути, главным мужчиной в семье стал Сергей. Так получалось, что его всё время выдвигали на какие-то должности или посты, где надо было что-то организовывать, что-то делать. Это начиная с института было, буквально со второго курса. То председатель студотряда, то председатель студсовета. И он с этим хорошо справлялся. Так вот и по жизни пошло. Но эти его организационные способности, может быть, пошли в ущерб собственной его архитектурной практике. Поэтому он часто выступал не как архитектор, а как менеджер архитектурного проектирования. Тем не менее из построенных есть чисто его объект — это Морской собор в Балтийске. Это значительное здание, такое строится, я думаю, раз в несколько столетий. Это точно полностью его архитектурный проект, его замысел. Да и во многих остальных проектах, которые делались мастерской «4+», конечно, его доля есть всегда: или совет, или участие, или какие-то идеи.





Очень большой вклад он внёс, конечно, в сохранение местного Союза архитекторов. В тот момент, когда его избрали председателем, Союз архитекторов был в невероятно плачевном состоянии. Там какие-то судебные тяжбы тянулись, с арендой помещения что-то было, в общем, ворох проблем. Если мне не изменяет память, это 1999 год был. А 90-е годы настолько сложные были, что там неизвестно, что и как. В общем, он очень много сделал для Союза. И, в принципе, то, что он сегодня существует на сегодняшний день — это, прежде всего, заслуга Гулевского. Он страшно переживал. Собственно, почему он рано умер? Потому что он по жизни всё время находился в стрессе. А стресс почему? Мастерская у нас в 1989 году образовалась. Она тогда по-другому называлась — архитектурная мастерская при МПЦ «Синтез». Это было на закате Советского Союза. А потом через два года этот центр канул в Лету, а мы сделали архитектурную мастерскую «4+». Зарегистрировалась она в 1991 году.

Очень сложно тогда было. Буквально ничего не достать. Ни приборов, ни кульмана. Катастрофа была. Это всё надо было тащить. Потом уже сотрудники начали появляться. Ответственность за зарплату. У нас, как известно, очень рискованный вид деятельности. То густо, то пусто, а то и вовсе на грани катастрофы. И вот Сергей фактически все это на себе тянул, нервничал. В общем, растрачивался он по полной.

Как человек он был очень широкая душа. Когда я обращался к нему, чтобы помочь кому-то... бывает же, что просят... то благотворительность, то ещё что-то... Честно говоря, я не помню, чтобы он сказал «нет». Всегда откликался, всегда был отзывчивым, всегда входил в положение людей. И вообще, характер у него интересный был. Тот, кто ему нравился, кого он уважал, он каким-то образом на этого человека свою ответственность распространял. То есть он как будто за него отвечал. Но это, как я говорю, с детства у него было. Вот такая натура.





А ещё он очень живо отзывался на разные инициативы. В том числе и архитектурные. С ним очень легко было. В своё время был клуб «Городская среда», куда входили Попадин, Васютин и я. Потом мы проект затеяли, и нужна была база, нужна была финансовая поддержка. Сергей сразу согласился помочь. Он очень любил что-то новое, всегда экспериментировал. Болото — это не про него. В общем, человек растрачивался очень сильно. Он так же и в семье вёл себя в плане ответственности за других.

Андрей Денисов, архитектор, директор архитектурной мастерской «Квадр»:

— С Сергеем я был знаком с 1982 года, то есть с момента его переезда в Калининград. Мы были хорошими друзьями всё время и работали в одной фирме «4+». Потом пути разошлись у нас, и я свою создал. Но без конфликтов, и мы отношения поддерживали. Он всегда помогал людям, многим коллегам, даже с жильем помогал и вообще. Замечательный был человек, вот и всё.

А ещё — он хороший архитектор. Фирма его, «4+», достаточно известная в Калининграде, одна из самых ведущих. Много работ интересных они сделали. Сергей занимался и храмовой архитектурой, и жильём, и общественных зданий много сделал. Он в большей степени руководитель был в последнее время, но постоянно на Градсоветах выступал с критикой, всегда был при своём мнении, не шёл на поводу у заказчиков.

Сергей Сычев, архитектор:

— Мы познакомились с Сергеем, когда работали в «Жилкоммунпроекте». Директором тогда был Горбач, а Сергей был руководителем нашей группы архитекторов. По нему сразу было видно, что это человек боевой, очень весёлый, заводной и открытый. Вчетвером мы создали «4+», когда из «Коммунпроекта» все уволились. Сначала сняли небольшое помещение на улице Карла Маркса, взяли на работу ещё пару-тройку человек. Народ постепенно набирался, и мы переехали в новое помещение на Кирова...

О Сергее много всего можно рассказать. Он очень щедрый и отзывчивый всегда был. Если он обещал, то делал обязательно. Коллектив его очень любил и уважал, потому что он всегда был грамотным руководителем. Это ещё с института пошло. Мы его в шутку называли председателем, потому что он постоянно чем-то руководил.

Он очень хорошо умел вести себя с заказчиками. Они ведь разные, а он с каждым находил язык. Все его уважали за деловитость, за слово, которое он держал даже в ущерб себе.

Мы все очень дружили, приезжали друг к другу в гости и помогали. Когда я ушёл из студии, мы всё равно отношения поддерживали. У меня в памяти много интересных моментов с ним. Помню, например, как мы полночи играли в шахматы у меня в Отрадном. Вся семья спит, а мы на кухне в шахматы играем.

У меня о Сергее очень светлые воспоминания. Да, он неоднозначный был, но очень широкого диапазона интересов и очень глубокий. Таких немного в нашей жизни встречается, буквально единицы. И мне повезло, что я с ним работал и общался...

Игорь Ли, архитектор, председатель КОСАР, директор «Архитектурной мастерской Балтик-Студия»:



— Гулевский был одним из столпов нашего калининградского профессионального сообщества. Исключительно порядочный, исключительно надежный, исключительно доброжелательный, исключительно профессиональный человек и архитектор. И, конечно, нам его очень сильно не хватает. Он вносил большой позитивный вклад в наше сообщество самим своим присутствием. Когда он находился в нашей профессиональной компании, это очень позитивно и благотворно влияло на атмосферу общения, где бы оно ни случалось, где бы оно ни происходило. Конечно, искренне очень жаль, что его с нами нет.

Олег Васютин, архитектор, градостроитель, госэксперт:

— С Сергеем Гулевским я знаком с 1987 года. Работали мы сначала вместе в «Облкоммунпроекте», потом у него организовалась студия «4+». За всё время её существования он часто привлекал меня к большим серьезным проектам. Это была коллаборация. Гулевский — это архитектор-профессионал очень высокого класса. В своей студии он вёл все организационные работы и лично участвовал во всех проектах, вел все контакты с клиентами и застройщиками, как менеджер подбирал квалификационный состав архитекторов и смежников. То есть это человек, который достиг очень высокого уровня. Я его очень ценю во всех его ипостасях.

Личностные качества у него тоже высокого уровня. Я не замечал за ним никаких конфликтов или неприязней. Человек вёл себя очень грамотно с архитекторами и застройщиками и в личных отношениях.

Также я его ценю как представителя цеха нашего Совета архитекторов. Он некоторое время был председателем регионального Союза. Если сравнивать все периоды его деятельности, то самое насыщенное время, которое дало возможность проявиться и архитекторам, было, когда Сергей Гулевский председательствовал. Это было время взлётов, время становления и утверждения статуса. И это влияло на мнения в администрации города и у других чиновников. Поэтому утрата очень серьёзная, конечно. Таких специалистов у нас буквально раз-два и обчёлся. Все, конечно, скорбят, все вспоминают эти времена, связанные с Сергеем Гулевским, благодарят его за деятельность. И в памяти он останется как человек очень высокого класса, как профессионал с высокими моральными устоями.





Сергей Лебедихин, заслуженный архитектор РФ, генеральный директор ООО «Универсал и К»:

— Сергей — хороший серьезный специалист и хороший организатор. Я где-то в 1990 году из института перешел в мэрию, и вот тогда мы с Сергеем познакомились. Тогда нам, архитекторам, надо было встречаться и что-то согласовывать. Сразу пошла нормальная работа, без всяких выкрутасов. У нас было хорошее профессиональное общение. Когда я уходил из председателей Союза архитекторов Калининграда (два срока там отслужил), Серёжа Гулевский был следующим на этом посту. И у него тоже два срока было, как и у меня. Когда у нас были сложности по Союзу, и когда надо было собирать внеочередные собрания или что-то такое ЧП-шное решать, то, конечно, мы решали вместе. Там здоровья не хватало, если одному заниматься, вот мы с ним тут и делились. То он проведет, то я проведу. Это было серьёзно, потому что заслужить уважение наших местных архитекторов очень непросто. Бывали у нас и разногласия. Но это нормально. Мы потом всё равно выясняли, и работа становилась на нормальный уровень.

Вячеслав Генне, архитектор, экс-советник губернатора по архитектурным вопросам, руководитель архитектурной мастерской S.P.A.S.E.:

— Когда я только попал в калининградское архитектурное сообщество, я сразу обратил внимание на Сергея Гулевского. Помимо профессиональных и организаторских качеств, у него были хорошие человеческие качества. Он был очень выдержанный. Эти мимика, голос, корректность при общении, интеллигентность сразу подкупали и бросались в глаза.

У нас целый ряд архитекторов прошёл через его мастерскую «4+». Как я себе представляю, он был инициатором и организатором этой, наверное, самой крепкой в своё время в городе и центровой мастерской. Само название мастерской говорило о возможности вступления в партнерство. «4+» — это четыре архитектора и другие. Он собрал таких разных, но очень талантливых архитекторов: Денисова, Архипенко и Сычёва. У всех у них своя судьба, по-разному всё сложилось, тем не менее, альянс существовал довольно долго, и его организатором, я так понимаю, был Сергей Александрович. То есть, помимо архитектурной части, он ещё был и хороший менеджер и организатор.

Он мне был понятен, а его творческий художественный язык был очень близок. То есть я большинство архитекторов не понимаю, а вот его взгляды на формообразование, на работу с площадкой, с территорией мне были очень близки. Его рецепт был мне очень понятен, приятен, и я его придерживаюсь. Он не играл в историю никогда практически, я не помню его работ в стиле ретро, хотя это, в принципе, у нас очень популярно и востребовано. Даже если была простая какая-то задачка, она получала в конечном итоге некий индивидуальный образ. Если «4+» принимает участие в каком-то конкурсе, то это всегда призовые места, это интересные работы на выставках, у которых задерживаешься.

Много что мы с ним успели сделать, когда он был председателем Союза архитекторов, и всё это было как-то просто. Когда он обращался, мне хотелось помочь, когда он звонил с предложением встретиться, я всегда с удовольствием откликался, потому что он очень интересный человек. Он один из немногих, кто пытался пробить вот эту брешь, которая разделяет архитекторов как творческих людей и власть как институт, которому необходимо соблюдать существующее законодательство. Он постоянно выступал как председатель Союза со всякого рода обращениями в сторону администрации области и города в части оптимизации нашего сотрудничества.

Все эти его инициативы и намерения имели одну цель — улучшение облика города и достижение хороших результатов людьми нашей профессии.

Татьяна Кондакова, заслуженный архитектор РФ:



— Сергей Гулевский — это знаковая фигура в истории развития архитектуры и градостроительства Калининграда. Он один из первых перешёл на новые рельсы в новом обществе, создал успешную частную проектную организацию, в недрах которой, в его мастерской, приобрели опыт многие известные сегодня и плодотворно работающие архитекторы и проектировщики. Можно сказать, что, работая в этой мастерской, они развили свой талант. Гулевский на протяжении ряда лет возглавлял Калининградское отделение Союза архитекторов России. Он был бессменным членом градостроительного совета Калининграда, когда такой совет существовал.

Но я хочу сказать, что он не был, конечно, мягким и пушистым, потому что он был творческим человеком, умел ценить окружающих и ценил себя, поэтому не стеснялся спорить, иногда даже мог обидеться, но никогда не переставал быть надёжным коллегой и верным другом. Его, конечно, будет не хватать.

Юрий Москвитин, заслуженный архитектор РФ:

— В Калининградской области архитекторов университеты и институты не выпускают. Есть только один колледж градостроительный, который готовит техников-архитекторов. И вот чем мне запомнился Сергей в период своей творческой работы. Он смог объединить всех архитекторов, которые приехали в Калининградскую область из разных регионов и из разных школ. Один из Казахстана, другой из Москвы, третий из Владивостока. У каждого было своё образование, своя школа, свои университеты, что называется.

Работая председателем Союза архитекторов, а он был им два срока, Сергей смог объединить творческий коллектив, создать здесь работу Союза. В его период очень много было произведено работы по пониманию нового облика Калининграда. Многие вещи, которые обсуждались на собраниях архитекторов, конечно, порождали новые тенденции в развитии архитектурной деятельности. Мы были все в одной упряжке. Был единый цех, и за это ему большая благодарность. Союз знал каждый губернатор.

Что касается моего соприкосновения с ним как с другом, товарищем, как с архитектором по цеху, с Сергеем было связано немало творческих споров и обсуждений. Он меня рекомендовал перед Союзом архитекторов Российской Федерации на получение звания заслуженного архитектора России. Он сам сильно не выдвигался, но мог найти подход к любому архитектору и выделить его таланты и способности.

КогдаАлиханов организовал конкурс на должность главного архитектора области, Гулевский мне рекомендовал также участвовать в этом конкурсе. К сожалению, у меня уже возраст зашкаливал, но я всё равно участвовал.

У меня о нём в памяти, а она не сглаживается, только положительные эмоции как от архитектора, товарища и друга, как от равного по профессии творческого работника.





Александр Башин, архитектор, руководитель студии «Архпроект групп»:

— Я с ним вместе работал больше 30 лет. Он из Казани тоже, мы с ним из одного вуза. Я сюда приехал в 1991 году, а он ещё раньше.

Конечно, уход Гулевского для меня большая утрата. Это был товарищ. Старший товарищ, с которым я всегда советовался, когда были какие-то сложные вопросы. И градостроительные, и личные. В этом плане мне, конечно, тяжело, что его больше нет в нашем архитектурном цеху.

Он всегда был очень отзывчивый человек. Посоветует всегда в каких-то крупных проектах. Мы совместно занимались центром города Калининграда и продвигали его. В своё время, когда я занимался этими башнями высокими, тогда у нас тоже было достаточно много споров и рассуждений. И я, конечно, больше прислушивался к Сергею Гулевскому, к товарищу своему. Я в итоге от этой темы ушёл и, наверное, встал больше на его точку зрения, чтобы сделать центр города более историческим, не ломая его градостроительной сути. Мы эту работу очень долго вели, может, даже как конкуренты, но уже в одном ключе, создавая единую историческую среду.

«Ватерфронт» — тоже очень известный его проект. Он считал, что мы должны к берегам и к реке развернуться, создать красивые набережные. Это тоже его идея, и он пытался системно её реализовывать.

Гулевский немного поломал и отношение к жилью. Когда они в «4+» сделали первый квартал на Артиллерийской, это получился достаточно удачный, комплексный проект. Они одни из первых создали в Калининграде качественную городскую среду, с пешеходной частью и скульптурами. Уже потом их поддержали «Цветным бульваром». Но именно Гулевский задал эту градостроительную тему, потому что он всегда был неравнодушный к нашей жизни в городе. Это тоже очень важно. Таких людей, которые постоянно переживают за все градостроительные решения, их мало, по сути. Он активно участвовал и за всё переживал. Наверное, это и сгубило его нервную систему. Все болезни у нас от нервов. Все эти Градсоветы, на которых он накручивал нервы на локоть... Он каждый проект пропускал через себя, через свою нервную систему.

Поэтому только положительные воспоминания у меня и боль утраты...