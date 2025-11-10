Встречайте Новый год с шоу «Пиф и Лира: Ёлка на воде» в Калининграде

Следите за специальными предложениями на сайте елка39.рф.
В Калининграде с 27 декабря по 8 января во Дворце спорта «Юность» вновь пройдет новогоднее шоу — «Пиф и Лира: Ёлка на воде». Это масштабное водно-акробатическое представление, которое перенесет зрителей в сказочный подводный мир Балтики.
Главные герои, Пиф и Лира, отправляются в новое приключение, чтобы зажечь новогоднюю ёлку, которая волшебным образом появляется прямо на воде! Зрителей ждут захватывающие дух номера: выступления синхронисток, прыжки с вышек, воздушная акробатика и мощные флайбордисты, парящие над водной гладью.
В основе спектакля — добрые и вечные ценности: взаимопомощь, дружба и сила семьи, способная творить настоящие чудеса. Это не просто спектакль, а полноценное погружение в сказку с масштабной сценографией, проекциями, яркими костюмами и уютной атмосферой, где взрослые снова верят в чудо, а дети видят его своими глазами.
Почему это нужно увидеть:
-
Вода становится главной сценой.
-
Зрелищные выступления флайбордистов и акробатов.
-
Изящные номера по синхронному плаванию.
-
Волшебство световых и проекционных технологий.
-
Любимые герои и история о добре и дружбе.
Где и когда: Дворец спорта «Юность», с 27.12.2025 по 08.01.2026.
Начало сеансов: 11:00, 14:00, 17:00.
Для получения дополнительной информации и покупки билетов переходите по ссылкам:
Официальный сайт
Telegram-канал
Группа ВКонтакте
