Калининградский «Мистер Алфи» открывает двери в мир чистоты и дарит суперскидки

Дорогие жители региона! 12 ноября мы открываем эксклюзивный магазин «Мистер Алфи». Это настоящий центр чистоты, безопасности и уюта для вашего дома, где каждое средство создано с заботой о вашем здоровье и окружающей среде, а цены — рекордно низкие.

 Мы гордимся тем, что предлагаем экологичные, безопасные и эффективные средства, разработанные и произведённые прямо у нас — в Калининградской области. Продукция прошла строгий контроль качества и гипоаллергенна, что особенно важно для семей с детьми, аллергиков и всех, кто ценит натуральный подход к уходу за домом.

 Что вы найдёте на полках «Мистера Алфи»?

Косметику, парфюмерию, средства личной гигиены и товары для дома.

Новинка бренда «Мистер Алфи» — линейка профессиональных средств для дома:

  • Мощные очистители сантехники
  • Кристально чистые средства для стёкол и зеркал
  • Надёжные препараты для прочистки труб
  • Эффективный антижир для кухни — справляется даже с застарелыми загрязнениями!
А ещё у нас в ассортименте — ваши любимые проверенные марки:

SinPro — нежные гели для стирки и ароматные кондиционеры для белья, которые не раздражают кожу и дарят свежесть.

«ЧистоКласс» — культовый супергустой гель для мытья посуды, мягкое мыло для рук и универсальное жидкое хозяйственное средство, которое заменит десяток других!


В честь открытия запускаем беспрецедентную акцию, которая сэкономит ваш бюджет и познакомит с качеством местной продукции!

Суть акции: «Три уровня выгоды»

Уровень 1. «Знакомство» (для всех покупателей)

Скидки до 40% на парфюмерию и косметику.

  • Скидка до 30% на бытовую химию
  • Скидка 35% на бытовую химию на розлив
  • Скидки до 20% на товары для дома
  • Скидки до 30% личную гигиену
Уровень 2. «Лояльность»

Бонусная карта с кэшбэком 3% (бонусы активируются сразу).
Подарки пробники нашей продукции

Уровень 3. «Чемпион чистоты»

Главный приз — годовой запас средств по уходу за домом!

Участвовать просто:

1. Совершите покупку на любую сумму в наших магазинах
2. Напишите свой номер телефона на чеке
3. Итоги розыгрыша проведем в магазине (Батальный переулок, 4) 16 декабря.

Сроки и условия

  • Акция действует только 14 дней с момента открытия.
  • Количество подарков (пробников) нашей продукции ограничено (только для первых 100 покупателей ).
  • Скидки не суммируются с другими акциями.
 

Адрес и контакты

Не пропустите историческое событие — мы открываем магазин и раздаём подарки! Приходите первыми, берите больше, экономьте по максимуму. Ваш дом заслуживает лучшего — выбирайте качество и выгоду!

Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить у продавцов-консультантов.
Сроки проведения акции с 12.11.2025 г. по 15.12.2025 г.
Справка

Мистер Алфи магазин хозяйственных товаров

г. Калининград, пер Батальный, 4
+7 (4012) 47 00 00
sintez39.ru
Вконтакте

Мистер Алфи Производитель бытовой химии

г. Калининград, ул. Камская, 2б, к2
+7 (4012) 47 00 00
sintez39.ru
Вконтакте
Реклама. ООО «Мои Инструменты». ОГРН 1213900010510. .Калининград, ул.У.Громовой, д.40-50, помещ.1
Есть мнение

Есть мнение: с чего начинается Пионерский

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о том, как встречает гостей курортный Пионерский.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter