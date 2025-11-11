Калининградский «Мистер Алфи» открывает двери в мир чистоты и дарит суперскидки

Дорогие жители региона! 12 ноября мы открываем эксклюзивный магазин «Мистер Алфи». Это настоящий центр чистоты, безопасности и уюта для вашего дома, где каждое средство создано с заботой о вашем здоровье и окружающей среде, а цены — рекордно низкие.

Мы гордимся тем, что предлагаем экологичные, безопасные и эффективные средства, разработанные и произведённые прямо у нас — в Калининградской области. Продукция прошла строгий контроль качества и гипоаллергенна, что особенно важно для семей с детьми, аллергиков и всех, кто ценит натуральный подход к уходу за домом.

Что вы найдёте на полках «Мистера Алфи»?

Косметику, парфюмерию, средства личной гигиены и товары для дома.

Новинка бренда «Мистер Алфи» — линейка профессиональных средств для дома:

Мощные очистители сантехники

Кристально чистые средства для стёкол и зеркал

Надёжные препараты для прочистки труб

Эффективный антижир для кухни — справляется даже с застарелыми загрязнениями!

А ещё у нас в ассортименте — ваши любимые проверенные марки:

SinPro — нежные гели для стирки и ароматные кондиционеры для белья, которые не раздражают кожу и дарят свежесть.

«ЧистоКласс» — культовый супергустой гель для мытья посуды, мягкое мыло для рук и универсальное жидкое хозяйственное средство, которое заменит десяток других!





В честь открытия запускаем беспрецедентную акцию, которая сэкономит ваш бюджет и познакомит с качеством местной продукции!

Суть акции: «Три уровня выгоды»

Уровень 1. «Знакомство» (для всех покупателей)

Скидки до 40% на парфюмерию и косметику.

Скидка до 30% на бытовую химию

Скидка 35% на бытовую химию на розлив

Скидки до 20% на товары для дома

Скидки до 30% личную гигиену

Бонусная карта с кэшбэком 3% (бонусы активируются сразу).

Подарки пробники нашей продукции

Уровень 3. «Чемпион чистоты»

Главный приз — годовой запас средств по уходу за домом!

Участвовать просто:

1. Совершите покупку на любую сумму в наших магазинах

2. Напишите свой номер телефона на чеке

3. Итоги розыгрыша проведем в магазине (Батальный переулок, 4) 16 декабря.

Акция действует только 14 дней с момента открытия.

Количество подарков (пробников) нашей продукции ограничено (только для первых 100 покупателей ).

Скидки не суммируются с другими акциями.

Не пропустите историческое событие — мы открываем магазин и раздаём подарки! Приходите первыми, берите больше, экономьте по максимуму. Ваш дом заслуживает лучшего — выбирайте качество и выгоду!



Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить у продавцов-консультантов.Сроки проведения акции с 12.11.2025 г. по 15.12.2025 г.