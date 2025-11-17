Профессионально устраним причину боли со скидкой до 20%

Многие люди зачастую устают от разных проблем со здоровьем, в том числе вредных привычек, перепробовав при этом много разных медикаментов безрезультатно. Комплексная восточная рефлексотерапия при этом существует уже официально в мире сотни лет, при этом тысячи пациентов с ее помощью успешно решают проблемы со здоровьем и улучшают качество своей жизни.

Более того, можно утверждать, что синтез комплексной рефлексотерапии, медицинского массажа разных видов и традиционных видов лечения является достаточно эффективным и безопасным вариантом терапии большинства проблем в организме. Кстати, рефлексотерапия является официальной методикой в медицине Российской Федерации, специалисты проходят процедуры сертификации и аккредитации и являются врачами с высшим медицинским образованием.


В Калининграде более 21 года квалифицированной комплексной рефлексотерапией и медицинским массажем занимается медицинский центр «Инь-Янь». Это филиал Дальневосточного Медцентра сети «Инь-Янь», основанной в 1996 году корейским рефлексотерапевтом Виталием Дю.

Нас знают и доверяют свое здоровье десятки тысяч пролеченных пациентов. 

Самые частые примеры патологии — это болезни позвоночника и суставов, проблемы нервной системы, женские и мужские болезни, зависимость от табака или алкоголя, проблемы сердца и сосудов, органов дыхания, аутоиммунные заболевания, последствия травм и отравлений, простуд, болезни ЖКТ и многие другие.


Приём пациентов осуществляется доктором с клиническим опытом работы 25 лет, который проходил обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Опытный врач определит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.

В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после COVID-19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.

Вас ждет здесь строго индивидуальный подход к вашей индивидуальной проблеме!
Деятельность лицензирована.

Сезонная скидка до 20% на лечение позвоночника и суставов действует до 21 декабря 2025 года.

Запись на прием к врачу по телефонам: + 7 (4012) 36-88-77 и +7 (906) 217 99 97 (с 9-00 до 17-00 в будни и с 11-00 до 14-00 в субботу).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 (906) 217 99 97
Реклама. ООО «Инь-Янь». ИНН 2721056275
