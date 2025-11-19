Приглашаем на закрытие интенсива «Гонки дронов: На грани неба!»

В Калининграде пройдут мероприятия в рамках завершения грантового проекта «Интенсив „Гонки дронов: На грани неба!“», реализуемого при грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», приуроченного к Году Защитника Отечества

22 ноября в культурном квартале «Понарт» (ул. Судостроительная, д. 4 ) пройдут финальные соревнования проекта «Интенсив „Гонки дронов: На грани неба!“». Он объединил юных технолюбов со всей Калининградской области в стремлении к знаниям, мастерству, патриотизму.

Проект стал не просто площадкой для освоения пилотирования дронов, но и живым примером того, как современное техническое творчество может стать мостом между поколениями, наукой и гражданской ответственностью. В нём переплетаются инженерное мышление, дисциплина, любовь к Родине и вера в силу молодёжи.

Ключевым событием проекта станет уникальная фотовыставка «Открывая горизонты», которая будет доступна всем желающим до 29 ноября 2025 г. Экспозиция — это визуальная хроника пути, пройденного участниками интенсива: от первых неуверенных манипуляций пультом до уверенного управления дроном в режиме «от первого лица»; от сборки корпуса до напряжённых заездов на симуляторе и реальной трассе. Здесь — кадры тренировок с наставниками, моменты коллективного проектирования и портреты юных пилотов, в глазах которых — искра открытия.

Особое внимание авторы выставки уделили «человеческому измерению» проекта. Каждый кадр — не просто документ, а история: о терпении, ошибке, прорыве, победе над собой.

Фотовыставка призвана показать: техника — лишь инструмент. Главное — это стремление к росту, готовность учиться и нести ответственность за будущее. Для школьников и студентов это вдохновение, для родителей — повод гордиться, для педагогов и работодателей — ясный сигнал: в регионе формируется новое поколение техников, программистов, инноваторов.

«Мы рады подвести итоги столь важного инновационного проекта, — комментирует его руководитель Наталья Беляева. — „Гонки дронов: На грани неба!’“ не только открыли для многих мир беспилотных технологий, но и способствовали развитию инженерного мышления, командной работы и спортивного духа. Мы приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу высоких технологий и увидеть, как Калининградская область развивает будущее».

Мероприятие реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых». Организатор — ООО «ГЕЛЕИР».

ВК: https://vk.com/mypervie_granty

ТГ: https://t.me/grantpervye

ОК: https://ok.ru/mypervie

Видеоматериалы и фото доступны по ссылке: https://t.me/gonkidronov39

Контакты для справок: +79506765262,  geleir@ro.ru

6+

#ГрантыПервых #ДвижениеПервых #ПОНАРТ #Гелеир
Реклама. ООО «Гелеир». ИНН 3900030155
