Виртуальные секретари больше работают летом

Летний сезон стал самым загруженным для виртуальных секретарей: чаще всего они отвечали на входящие звонки вместо владельцев номеров именно в этот период. Таковы результаты анализа работы виртуального секретаря Евы от «МегаФона» в январе–октябре текущего года.

Виртуальные секретари становятся всё более востребованы среди россиян. Так, во втором квартале этого года Ева-секретарь отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в третьем — на 13% чаще, чем в первом. С начала года показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.

При этом самыми «болтливыми» стали летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие летом на 12% чаще, чем в другие месяцы года, а август стал рекордсменом — Ева отвечала на звонки на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу чаще подключают мужчины (53%), большинство пользователей — старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди. Главные ценители услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.

Голосовой ассистент Ева был запущен в июле 2021 года. Кроме ответа на звонок вместо абонента, она умеет указывать категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать нежелательные звонки. Клиент сам может выбрать, какой персонаж будет отвечать звонящим, а также какие категории звонков он не хочет получать. Среди возможностей опции — запись разговора Евы с собеседником, отправка записи в чат-бот и её расшифровка. С начала года Ева заблокировала 250 млн спам-звонков.

В январе «МегаФон» представил новую функцию Евы «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки в процессе разговора и информирует родственников о таких попытках дозвона. С начала года число организаторов услуги «Защита близких» увеличилось в 21 раз.