KDLINZA — оптика, которой доверяют жители Калининграда

За последние годы в Калининграде сформировалось особое место, где забота о зрении стала профессиональной миссией. Речь о сети салонов KDLINZA, которая с 2015 года развивает направление качественной оптики и помогает людям видеть мир комфортно и четко.

Сегодня KDLINZA — это разветвлённая сеть из 12 салонов, современные линзоматы по всему городу и удобный онлайн-магазин. Клиентам доступен широкий выбор — более 30 000 товаров, включая контактные линзы, оправы, солнцезащитные очки и аксессуары. Ассортимент формируется на основе сотрудничества с ведущими брендами, среди которых Аcuvue, Biofinity, Adria, Proclear, Maxima, PureVision и другие признанные производители.

KDLINZA делает ставку на профессиональный подход. Консультанты салонов помогают подобрать оптику под любые запросы — от обычных линз на каждый день до торических, мультифокальных и цветных моделей. Благодаря хорошо выстроенной системе поставок нужный товар можно получить в максимально короткие сроки, независимо от того, постоянный вы клиент или впервые обращаетесь за подбором.

Сегодня KDLINZA доверяют более 10 000 постоянных клиентов, и компания ежедневно подтверждает своё имя высоким уровнем сервиса. Здесь ценят точность, комфорт и индивидуальный подход — именно поэтому KDLINZA стала одной из ведущих оптических сетей региона.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

* ООО «КД ЛИНЗА», г. Калининград, ОГРН 1213900013678


Справка

KDLINZA Центр зрения

г. Калининград, ул. Горького, 207
+7 (4012) 37 33 02
+7 (4012) 37 33 01
kdlinza.ru
Реклама. ИП Климанова Юлия Владимировна. ИНН 391401607939
