В «Клинике Эксперт» открылось новое направление: ведение беременности «под ключ»

«Клиника Эксперт» представляет новое направление — программы ведения беременности, реализуемые совместно с федеральной сетью «Мать и Дитя». Будущие мамы получат комплексное медицинское наблюдение, точную диагностику, персональный подход и постоянную поддержку на протяжении всего периода ожидания ребенка.
Стремясь обеспечить наилучшую заботу о здоровье будущих мам и их малышей, «Клиника Эксперт» разработала программы ведения беременности в соответствии с современными клиническими рекомендациями и с учетом индивидуальных потребностей каждой женщины.
Мы организовали комфортную среду для беременных, где сосредоточены все необходимые медицинские услуги: приемы врачей-специалистов, полный набор лабораторных тестов, ультразвуковые исследования и неограниченное общение с вашим доктором.
Программа ведения беременности предусматривает:
- Наблюдение мультидисциплинарной командой: акушер-гинеколог, кардиолог, терапевт, эндокринолог, оториноларинголог и офтальмолог
- Всестороннюю ультразвуковую диагностику: исследования плода, допплерометрию, оценку органов брюшной полости, молочных и щитовидной желез, сердца
- Систематический контроль состояния плода (КТГ)
- Развернутый лабораторный скрининг: клинические и биохимические анализы крови, коагулограмму, тесты на инфекции, динамический анализ мочи
- Онлайн-консультацию с гинекологом ГК «Мать и Дитя»
Доступны три варианта программ:
С 1-го триместра — максимально полное наблюдение
Со 2-го триместра — сбалансированный вариант сопровождения
С 3-го триместра — заключительный этап подготовки
Все программы могут быть скорректированы с учетом особенностей течения беременности. Наши врачи всегда готовы проконсультировать и оказать помощь в круглосуточном режиме.
Поручите самый ответственный этап жизни специалистам «Клиники Эксперт», где каждая беременная женщина ощущает постоянное внимание, профессиональную заботу и чуткую поддержку.
Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА