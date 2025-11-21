В «Клинике Эксперт» открылось новое направление: ведение беременности «под ключ»

«Клиника Эксперт» представляет новое направление — программы ведения беременности, реализуемые совместно с федеральной сетью «Мать и Дитя». Будущие мамы получат комплексное медицинское наблюдение, точную диагностику, персональный подход и постоянную поддержку на протяжении всего периода ожидания ребенка.

Стремясь обеспечить наилучшую заботу о здоровье будущих мам и их малышей, «Клиника Эксперт» разработала программы ведения беременности в соответствии с современными клиническими рекомендациями и с учетом индивидуальных потребностей каждой женщины.

Мы организовали комфортную среду для беременных, где сосредоточены все необходимые медицинские услуги: приемы врачей-специалистов, полный набор лабораторных тестов, ультразвуковые исследования и неограниченное общение с вашим доктором.


Программа ведения беременности предусматривает:

  • Наблюдение мультидисциплинарной командой: акушер-гинеколог, кардиолог, терапевт, эндокринолог, оториноларинголог и офтальмолог
  • Всестороннюю ультразвуковую диагностику: исследования плода, допплерометрию, оценку органов брюшной полости, молочных и щитовидной желез, сердца
  • Систематический контроль состояния плода (КТГ)
  • Развернутый лабораторный скрининг: клинические и биохимические анализы крови, коагулограмму, тесты на инфекции, динамический анализ мочи
  • Онлайн-консультацию с гинекологом ГК «Мать и Дитя»

Доступны три варианта программ:

С 1-го триместра — максимально полное наблюдение

Со 2-го триместра — сбалансированный вариант сопровождения

С 3-го триместра — заключительный этап подготовки

Все программы могут быть скорректированы с учетом особенностей течения беременности. Наши врачи всегда готовы проконсультировать и оказать помощь в круглосуточном режиме.

Поручите самый ответственный этап жизни специалистам «Клиники Эксперт», где каждая беременная женщина ощущает постоянное внимание, профессиональную заботу и чуткую поддержку.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

