Стартовали продажи в новом жилом комплексе от Setl Group в Светлогорске

ЖК «Кроны и волны» построят в поселке Горбатовка, рядом с озером Тихое, Майским прудом, парком «Муза» и Балтийским морем. До исторической части Светлогорска можно будет доехать за 10 минут, а за 20 минут пешком дойти до вокзала «Светлогорск-1».

Дома высотой всего 4 этажа. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, так что в «тапочковой» доступности у жителей будет все необходимое — кафе, пекарни, магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и др. В 500 метрах от жилого комплекса находится школа, а менее чем в километре — два детских сада.





Территория комплекса будет закрытой. В центре разместятся детские и спортивные площадки, а также зона для отдыха, где будет расти большая ель. Точкой притяжения комплекса станет пруд. Утренний кофе с видом на водную гладь, вечерняя прогулка вдоль берега — все это будет доступно жителям ежедневно. Для любителей активного отдыха по всей территории комплекса будет проложена велодорожка, которая ведёт прямо к пруду.

Застройщик предлагает эргономичные продуманные планировки. На первом этаже появятся квартиры с выходом на террасы-патио с живой изгородью. На четвёртом — квартиры High Flat (Хай Флэт) — с трёхметровыми потолками и открытыми лоджиями.

Для покупателей доступны варианты с предчистовой отделкой или с готовым ремонтом, что позволяет выбрать оптимальное решение для быстрого переезда или создания индивидуального интерьера.

Первую очередь жилого комплекса «Кроны и волны» планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2028 года.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый Город». ЖК «Кроны и Волны»: Калининградская область, Зеленоградский р-н, пос. Горбатовка, ул.Лесопарковая. Кад.номер ЗУ 39:05:040603:3226. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Фактические элементы благоустройства, а также материалы отделки фасада могут отличаться от изображенных.