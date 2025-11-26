Музей Мирового океана открывает выставку «К берегам Антарктиды»

30 ноября исполняется 70 лет с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды, что прославило на весь мир не только СССР, но и сам Калининград. Заголовки газет пестрили новостью об отважных советских ученых-мореплавателях, отправившихся покорять и изучать совершенно неизведанный на тот момент белый материк. В адрес экспедиции поступали письма с поздравлениями, пожеланиями удачи в исследованиях и просьбой регулярно телеграфировать о жизни и работе. Начальником антарктической экспедиции был назначен директор Института океанологии им. П.П. Ширшова, профессор Владимир Корт, он занимал ту же должность в трех рейсах на НИС «Витязь». В состав экипажа вошли и другие «витязяне», в числе которых был Александр Живаго, посвятивший свою жизнь изучению Южного и Тихого океанов, а также Алексей Богоявленский, Ивар Мурдмаа, Федор Пастернак.





«30 ноября на всех улицах, ведущих и Калининградскому морскому торговому порту, царило необычайное оживление. Поток людей и автомашин устремился в одном направлении к площади, расположенной между зданием управления порта и причалами, у которых стояло антарктическое судно — дизель-электроход „Обь“. Площадь украшена знаменами, плакатами, транспарантами. На алых полотнах слова: „Счастливого плавания, дорогие товарищи! Желаем вам больших успехов в научной работе!“, „Обогатим советскую науку новыми исследованиями в Антарктиде“, „Привет участникам Антарктической экспедиции!“. B 17 часов 10 минут в ярком свете прожекторов, направленных с берега, флагман экспедиции поднимает якоря, отдает швартовы и, давая прощальные гудки, которые сливаются с гудками всех судов, стоящих у причалов, направляется по каналу к выходу из порта. В добрый путь, дорогие товарищи! Счастливого плавания к далеким неизведанным берегам Антарктиды!» — писала газета «Калининградская правда».

Сегодня Антарктида уже не является белым пятном на карте, школьные учебники по географии и биологии дают достаточно знаний о холодных землях и их обитателях. Но благодаря кому стали известны многие факты? Именно на «Оби» советские ученые отправились к ледяным островам, часть которых на то время и вовсе не были нанесены на карты. Именно эта экспедиция построила первую советскую антарктическую станцию «Мирный», названную в честь одноименного парусного шлюпа, который совместно со шлюпом «Восток» был участником Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов, подтвердившей существование шестого материка.





Гидрологи, метеорологи, географы, биологи, химики, морские геологи — всех интересовали происхождение и особенности белого континента. Так, в ходе исследования морского дна и береговой части Антарктиды был обнаружен каменный уголь, являющийся продуктом разложения растений, затопленных в древних торфяных болотах. Это стало для ученых доказательством существования гигантских папоротниковых лесов и других пород деревьев, давно исчезнувших с лица земли. Также состоялось знакомство советских исследователей с уникальной фауной материка: от китов до морских тараканов, не исключая и «коренных» жителей материка — пингвинов.

27 ноября Музей Мирового океана открывает в Главном корпусе выставочный проект «К берегам Антарктиды», 6+. На выставке будут представлены как собранные архивные материалы, так и предметы из фондов музея: фотографии, дневники, дипломы, радиограммы, предметы полярной одежды и личные вещи участников экспедиции.



