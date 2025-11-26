«МегаФон» признали лидером рынка частных LTE сетей

«МегаФон» подтвердил своё лидерство в сегменте частных сетей, заняв первую строчку в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». Ранее оператор был признан рекордсменом по количеству коммерческих запусков таких проектов в 2025 году согласно обзору от агентства «ИАА Рустеле.Ком».

Карта корпоративных сетей обновляется ComNews ежегодно и уже стала надёжным источником аналитики на рынке. Её регулярная публикация позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений. Кроме того, эксперты оценивают реализованные проекты с точки зрения географии внедрения и отраслевой принадлежности заказчика.

В исследовании этого года «МегаФон» занимает лидирующее положение на рынке — в портфеле оператора 46 коммерческих реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране. Примечательно, что семь pLTE были построены оператором в этом году, что так же стало рекордом и составило половину от общего количества запусков в России за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Стремительный рост рынка частных LTE‑решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надёжной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растёт спрос на интеграцию с IIoT‑решениями.


Важное конкурентное преимущество pLTE, реализуемых «МегаФоном», — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты (криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений), который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение полностью соответствует требованиям ФЗ‑187 для класса КИИ‑1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

«Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий. Наш портфель из почти полусотни построенных pLTE — это не просто цифра, а подтверждение доверия со стороны крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации», — комментирует Семен Захаров, директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса «МегаФона».

