Гарантирующий поставщик принял на обслуживание потребителей ООО «Электросеть»

Гарантирующий поставщик принял на обслуживание более 12 тысяч потребителей ООО «Электросеть».

Напоминаем, что ООО «Электросеть» прекратило деятельность по продаже электрической энергии (мощности) после привлечения руководства компании к уголовной ответственности за мошеннические действия.

Вносить платежи за потреблённую с 1 ноября 2025 года электроэнергию необходимо в «Россети Янтарь Энергосбыт».

Для оформления должным образом договорных отношений собственникам жилых и нежилых помещений необходимо предоставить гарантирующему поставщику достоверные сведения.

Жителям многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, имеющим ранее договоры с ООО «Электросеть», необходимо передать показания приборов учёта по состоянию на 1 ноября гарантирующему поставщику и заключить договор энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт».

Подать заявление с необходимыми документами физические и юридические лица могут на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания.

«Россети Янтарь Энергосбыт» предупреждает, что по закону потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения влечёт риск полного ограничения энергоснабжения.

Потребители, заключившие договоры с гарантирующим поставщиком, получат от «Россети Янтарь Энергосбыт» в декабре первые платёжные документы за ноябрь.

Дополнительные вопросы о заключении договоров с «Россети Янтарь Энергосбыт» можно задать по единому бесплатному номеру: 8-800-250-8-458 (для физических лиц), по телефону 8 (4012) 605-794 (для юридических лиц).