Гарантирующий поставщик принял на обслуживание потребителей ООО «Электросеть»

Гарантирующий поставщик принял на обслуживание более 12 тысяч потребителей ООО «Электросеть».

Напоминаем, что ООО «Электросеть» прекратило деятельность по продаже электрической энергии (мощности) после привлечения руководства компании к уголовной ответственности за мошеннические действия.

Вносить платежи за потреблённую с 1 ноября 2025 года электроэнергию необходимо в «Россети Янтарь Энергосбыт».

Для оформления должным образом договорных отношений собственникам жилых и нежилых помещений необходимо предоставить гарантирующему поставщику достоверные сведения.

Жителям многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, имеющим ранее договоры с ООО «Электросеть», необходимо передать показания приборов учёта по состоянию на 1 ноября гарантирующему поставщику и заключить договор энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт».

Подать заявление с необходимыми документами физические и юридические лица могут на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из ближайших офисов обслуживания.

«Россети Янтарь Энергосбыт» предупреждает, что по закону потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения влечёт риск полного ограничения энергоснабжения.

Потребители, заключившие договоры с гарантирующим поставщиком, получат от «Россети Янтарь Энергосбыт» в декабре первые платёжные документы за ноябрь.

Дополнительные вопросы о заключении договоров с «Россети Янтарь Энергосбыт» можно задать по единому бесплатному номеру: 8-800-250-8-458 (для физических лиц), по телефону 8 (4012) 605-794 (для юридических лиц).

Реклама. АО «Янтарьэнергосбыт». ИНН 3908600865
Есть мнение

Есть мнение: унижение общественным транспортом

Журналист Оксана Майтакова — про общественный транспорт в областном центре

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter