Более 3 млн звонков сделали жители Калининграда за месяц

Количество голосовых вызовов в Калининграде и области в сентябре этого года составило более 3 миллионов, подсчитал «Билайн».

Так, в сентябре один пользователь совершил в среднем 6 вызовов, а средняя продолжительность звонка составила 2 минуты. На фоне интереса к голосовому общению «Билайн» запустил для новых клиентов подписку на связь без абонентской платы Bee START*, которая позволяет совершать бесплатные звонки внутри сети в любой регион России.

Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении сим-карты или переходе в «Билайн» с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.





А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета** каждый месяц. Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета, и протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке Bee.

В новости использованы обезличенные данные клиентов «Билайна» за сентябрь 2025 и 2024 годов.

*Би СТАРТ

**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту «Билайна», или при переносе своего номера от других операторов по MNP

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru