Более 3 млн звонков сделали жители Калининграда за месяц

Количество голосовых вызовов в Калининграде и области в сентябре этого года составило более 3 миллионов, подсчитал «Билайн».

Так, в сентябре один пользователь совершил в среднем 6 вызовов, а средняя продолжительность звонка составила 2 минуты. На фоне интереса к голосовому общению «Билайн» запустил для новых клиентов подписку на связь без абонентской платы Bee START*, которая позволяет совершать бесплатные звонки внутри сети в любой регион России.

Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении сим-карты или переходе в «Билайн» с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.


А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета** каждый месяц. Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета, и протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке Bee.

В новости использованы обезличенные данные клиентов «Билайна» за сентябрь 2025 и 2024 годов.

*Би СТАРТ
**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту «Билайна», или при переносе своего номера от других операторов по MNP

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: унижение общественным транспортом

Журналист Оксана Майтакова — про общественный транспорт в областном центре

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter