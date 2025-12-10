«Кто я? Где я?»: деменция стремительно «молодеет»

Несколько десятков лет назад этим заболеванием страдало только пожилое поколение, а сейчас врачи во всем мире бьют тревогу: деменция стремительно молодеет. Как не пропустить тревожные звоночки, какие меры профилактики существуют и кто находится в группе риска, рассказали неврологи клиники «СитиДок» Мария Варивода и Александр Ворнаков.

Деменция может возникнуть из-за сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз брахиоцефальных сосудов, перенесенные инсульты, гипертоническая болезнь. Также к деменции приводят нейродегенеративные заболевания — болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие; черепно-мозговые травмы, перенесенные нейроинфекции — менингит, энцефалит; ВИЧ-инфекция; хроническая интоксикация (алкоголизм); злокачественные и доброкачественные образования головного мозга. Бывают аутоиммунные причины, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Кроме того, существует взаимосвязь перенесенной новой коронавирусной инфекции и многих когнитивных нарушений, в том числе болезни Альцгеймера.


Врач-невролог Ворнаков А.В. клиники «СитиДок» на приеме

В группе риска — люди старше 65 лет, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями или имеет вредные привычки. К сожалению, существует и генетическая предрасположенность: некоторые виды деменции могут передаваться по наследству.

Чтобы определить, есть ли у вас генетическая предрасположенность, можно сдать тесты для определенных генов или провести полногеномное секвенирование — это анализ всего генетического материала человека.

Как же избежать деменции?

«Основные методы профилактики — соблюдение здорового образа жизни, который включает физическую и умственную активность, — подчеркнула невролог клиники «СитиДок» Мария Варивода, — а также правильное питание, отказ от вредных привычек и контроль над хроническими заболеваниями, раннее обращение к специалисту при появлении симптомов».
Лечение заболевания напрямую зависит от причин, вызвавших деменцию, и степени тяжести заболевания. Методы включают симптоматическую медикаментозную терапию, а также немедикаментозные методы лечения: нейрореабилитацию, логопедические упражнения, лечебную физкультуру.

Деменцию и другие неврологические заболевания можно определить уже на ранних этапах, а значит — быть готовым и вовремя начать лечение. Для этого нужно записаться на консультацию невролога. В клинике «СитиДок» это можно сделать без больших очередей и чаще всего — в день обращения. 

