ГК «Атлантис» представила Калининградскую область на форуме в Нью-Дели





Группа компаний «Атлантис» стала одним из ключевых представителей РФ на Российско-Индийском деловом форуме, организованном Фондом «Росконгресс» совместно с Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Мероприятие было посвящено перспективам развития взаимной торговли, расширению сотрудничества и созданию новых производственных цепочек между Россией и Индией.

В рамках стратегической сессии «Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса» выступил директор ГК «Атлантис» Дхананджаи Бхагат. В дискуссии также приняла участие Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководители ряда российских и индийских компаний, представители отраслевых ассоциаций и инвесторы.



К 2026 году общий объем инвестиционного портфеля ГК «Атлантис» составит порядка 100 млрд рублей. На сегодняшний день уже освоено 62 млрд рублей, что делает «Атлантис» одним из наиболее активных инвесторов в регионе.





На территории Калининградской области при участии индийских специалистов создается крупнейший в РФ комплекс по производству картофеля фри и хэшбраун. Суммарная мощность — 105 тыс. тонн в год.



В рамках Форума ГК «Атлантис» заявила о намерении увеличить объёмы импорта индийских специй и компонентов, которые востребованы на российских предприятиях группы, а также развивать активное сотрудничество в области и поставок высококачественной креветки и других морепродуктов из Индии.

Сегодня в штате компании работают более 4000 сотрудников, включая 230 индийских специалистов с уникальной технологической экспертизой.

В планах на 2026 год — привлечение ещё около 800 специалистов из Индии, что связано с расширением производства, запуском новых линий и внедрением передовых технологических решений.

Участие ГК «Атлантис» в Российско-Индийском деловом форуме подчёркивает:



• растущую роль Калининградской области как промышленного и инвестиционного центра;

• укрепление сотрудничества российских производителей с индийскими компаниями;

• формирование устойчивых логистических и технологических связей между странами.



