Первые новоселы жилого комплекса «Включи» получили ключи от квартир

Ключи от своих новых квартир получили жители 1-го, 2-го и 3-го литеров жилого комплекса «Включи» от федерального застройщика ССК. В мероприятии приняли участие команда ГК ССК Управление и директор калининградского филиала Сергей Курносов.

Сданные литеры стали первыми объектами, успешно реализованными федеральной строительной компанией в Калининградской области. Работа по возведению других домов продолжается.







Жилой комплекс комфорт-класса «Включи» расположен в экологически чистом и тихом районе с хорошо развитой инфраструктурой всего в 3 км от Калининграда, в городе Гурьевске. Комплексная застройка жилого комплекса позволяет создать город в городе, где есть всё необходимое для комфортной жизни.

«Команда ССК проделала большую работу, и этот день для нас — настоящий праздник. Мы заботимся о комфорте жителей нашего комплекса на каждом этапе, создавая просторные входные группы, благоустроенную территорию, безопасные игровые зоны для малышей и спортивные площадки с современным покрытием. Первые три литеры жилого комплекса „Включи“ сданы. Добро пожаловать домой!» — подчеркнул на открытии директор «ССК Калининград» Сергей Курносов.

Жилой комплекс «Включи» — это 30 домов на 7640 квартир, расположенных на 42 га. На первых этажах корпусов ЖК расположатся коммерческие помещения — надежные объекты недвижимости для инвесторов и предпринимателей. Рядом с комплексом уже построена школа на 1500 мест. Также ССК строит в Гурьевске храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», который станет духовным центром для жителей района.







Теперь, когда первые жители получили свои ключи, начинается новая глава их жизни — этап ремонта, обустройства и создания уюта в своих домах. Совсем скоро микрорайон превратится в живой и процветающий уголок города.

Справка о компании:

Группа компаний ССК — российская девелоперская компания, основанная в 2012 году в г. Краснодаре. Сейчас география присутствия компании охватывает 7 городов России: Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Майкоп, Калининград, Новороссийск, Санкт-Петербург. На сегодняшний день ГК ССК входит в перечень системообразующих предприятий РФ, а также в ТОП-5 застройщиков по объему ввода жилья в России. За 13 лет работы на рынке компанией построено 1,8 млн кв. м современного жилья.



Застройщик ООО «СЗ ССК Калининград». Проектная декларация по ссылке.