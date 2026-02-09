Болезни позвоночника, суставов и другие: устраняем причины, а не симптомы

Очень широкое распространение в настоящее время получили заболевания костно-суставного аппарата человека и их осложнения.

Самые распространенные из них — это различные виды поражения позвоночника, так называемые дорсопатии, или по старинке остеохондроз шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, чаще всего с поражением межпозвоночных дисков в виде грыж и протрузий последних, вызывающих осложнения в периферической нервной системе в виде сдавления и ущемления корешков спинного мозга (радикулопатии, неврит седалищного нерва), нервных сплетений (плекситы шейных, плечевых, крестцовых и пр. сплетений), сосудов проходящих рядом с позвоночником и его каналах (синдром позвоночных артерий или вертебробазилярная недостаточность, вторичная артериальная гипертония и т.п.), также часто встречаются поражения суставов, такие как деформирующий остеоартроз, различные виды артрозо-артритов, в том числе аутоиммунные (чаще всего ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилез и болезнь Бехтерева).

Не будем забывать и про поражения костно-суставного аппарата при травмах и их осложнения. Вся эта патология при отсутствии своевременной квалифицированной медпомощи часто ведет к инвалидности пациента.

В современных условиях обращается огромное количество пациентов с патологией нервной системы. Наиболее частые — это неврозы, депрессии, зависимость от алкоголя и табака, невриты, нейроциркуляторная дистония, хронический стресс и усталость.

В России с 1996 года работает сеть филиалов медицинского центра «Инь-Янь», практикующих в совершенстве методики классической восточной рефлексотерапии и медицинского массажа всех видов. Филиал данного Медицинского центра уже более 22 лет помогает жителям Калининграда и области. За эти годы квалифицированная медпомощь оказана нескольким десяткам тысяч пациентов, к нам обращаются пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, ближайшего и дальнего зарубежья.

Приём пациентов ведётся врачом с опытом клинической практики более 25 лет, проходившим обучение и практику в Китае и Южной Корее. Доктор с колоссальным опытом поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне. 

Самое главное, что многие ценят в нас, — это максимально оперативная постановка правильного клинического диагноза и скорейшее назначение комплекса индивидуального лечения для устранения причины болезни, с учетом всех особенностей пациента.

Прием осуществляется только сертифицированными и аккредитованными специалистами. Деятельность центра лицензирована!

